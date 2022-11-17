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Anneler babalar çocuklarınıza bu ürünü almadan önce dikkat edin. İçinden böcek çıktı

Sosyal medyada bir anne, bebeği için aldığı mamadan çıkan böceği paylaştı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:02
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Anneler babalar dikkat. Çocuklarınıza bu ürünü almadan önce iyi düşünün böcek çıktı

Anneler babalar çocuklarınıza bu ürünü almadan önce dikkat edin. İçinden böcek çıktı
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Twitter’da “@GzdnrKrt” adlı kullanıcı, ebebek adlı firmadan aldığı Nestle'nin 0-6 yaş bebek sütü mamasından böcek çıktığını gösteren bir video paylaştı.

O anları videoya alan ve firmaları etiketleyen anne, "Nestle tarafından üretilen ve ebebek’in sattığı “Sma Optipro” isimli mamanın içinden böcek çıktı! Bunu bir bebek tüketiyor ve gıda ürünü! Dikkat etmesek bebeğimiz bunları mı yiyecek." diye yazdı.

Nestle’nin ise “Merhaba, konu hakkında yardımcı olabilmemiz adına iletişim bilgilerinizi DM aracılığı ile paylaşabilir misiniz?” yanıtını verdiği görüldü.

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