Anneler babalar çocuklarınıza bu ürünü almadan önce dikkat edin. İçinden böcek çıktı

Twitter’da “@GzdnrKrt” adlı kullanıcı, ebebek adlı firmadan aldığı Nestle'nin 0-6 yaş bebek sütü mamasından böcek çıktığını gösteren bir video paylaştı.



O anları videoya alan ve firmaları etiketleyen anne, "Nestle tarafından üretilen ve ebebek’in sattığı “Sma Optipro” isimli mamanın içinden böcek çıktı! Bunu bir bebek tüketiyor ve gıda ürünü! Dikkat etmesek bebeğimiz bunları mı yiyecek." diye yazdı.



Nestle’nin ise “Merhaba, konu hakkında yardımcı olabilmemiz adına iletişim bilgilerinizi DM aracılığı ile paylaşabilir misiniz?” yanıtını verdiği görüldü.



