Anneler Günü öncesinde anne ve çocuklar için doğada spor etkinliği düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Zeytinpark’ta Hareket Var’ sloganıyla Anneler Günü öncesinde anne ve çocuklar için doğada spor etkinliği düzenledi.

Anneler Günü öncesinde anne ve çocuklar için doğada spor etkinliği düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Zeytinpark’ta Hareket Var’ sloganıyla çocuk ve yetişkinlere uygun fonksiyonel egzersizlerin yapıldığı bir spor etkinliği düzenlendi. ‘Evde kalma sporda kal’ sloganıyla başlatılan etkinlikte, anne ve çocuklar Anneler Günü öncesi Zeytinpark’ta buluşarak spor yaptı.

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Her perşembe günü saat 09.00’da anne ve çocuklar için düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyenler, genclikspor.antalya.bel.tr adresinden ya da 0 (242) 321 24 70 numaralı telefondan başvuru yapabilecek.

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