Annelerin evlatları için attığı çığlık yükseliyor: Bir aile daha katıldı, 385'e yükseldi!

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti 2 bin 203 gündür aralıksız devam ediyor.

Fatma Laçin, Diyarbakır'dan 2025 yılında 19 yaşında dağa götürülen oğlu Muhammed Laçin için eski HDP il binası önünde süren oturma eylemine dahil oldu. Laçin'le birlikte toplam aile sayısı 385'e yükseldi.

Nöbete katılan Fatma Laçin, oğluna seslenerek dönmesi çağrısında bulundu. Laçin, "Oğlum biz seni arıyoruz. 6 aydır her yere baktık. Baban seni çok seviyor. Sen annenden, babandan neden kaçtın? Kim sana ne dedi? Oğlum gel eve, biz seni arıyoruz. Ev sensiz olmuyor. Sen kimin elindesin, nerelerdesin oğlum. Sesimi duy gel eve. Hiç kimse sana kızmayacak, bir şey demeyecek. Sen evin tek oğlusun, sen nasıl bizi bıraktın gittin. Ev sensiz olmuyor gel eve. Gecemiz, gündüzümüz belli değil oğlum pencereden, balkondan çıkmıyoruz, yolunu gözlüyoruz oğlum. Sen nerelerdesin gel evine Muhammed, kimin elindesin" dedi.

Muhammed Laçin'in en son babası ile konuştuğunda arkadaşının yanında olduğunu söylediğini ifade eden acılı anne, "Babası ona üst baş alması için para verdi. Akşam babasını aramış, "Baba neredesin, birlikte eve gidelim" demiş. Babası da evde olduğunu söyledikten sonra Muhammed de eve geleceğini belirtmiş.

Uzun bir süre sonra babası aradığında arkadaşının yanında olduğun söyledi. Babası kızıp eve gelmesini istedi. O gün bu gündür arıyoruz, ulaşamıyoruz. Oğlum neredeysen gel eve. Ben oğlumu istiyorum. 6 aydır ben oğlumu görmemişim, sesini duymamışım. Ev onsuz olmuyor. O neredeyse gelsin eve, kimse ona bir şey demeyecek. Bütün aileler evlatlarını istiyor benim oğlum sadece 1 tanedir başka oğlum yok" diye konuştu.