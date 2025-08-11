Annelerin korkulu rüyası son buluyor! Bebeği 12 saniyede uyutma yöntemi ortaya çıktı

Düzenleme: Sena Özkan
Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bebeği 12 saniyede uyutmanın sırrını ortaya koydu. Bebeğin alnını hafifçe ovalamanın bebekleri uyuttuğu ve annelerin kabusuna son verdiği bildirildi.

Bilimsel araştırmalar ve önde gelen çocuk gelişimi uzmanlarının görüşleri, bu basit ama etkili tekniğin bebekleri hızlı ve huzurlu bir şekilde uykuya daldırdığını doğruladı.

ABD’li çocuk doktoru ve uyku uzmanı Dr. Harvey Karp, bebeklerin uykuya geçiş sürecinde sakinleştirici dokunuşların kritik bir rol oynadığını belirtti. Karp’a göre, alnı ovalama yöntemi, bebeğin sinir sistemini yatıştırarak melatonin üretimini tetikledi. Bu yöntem, bebeğin anne karnındaki hisleri taklit eden ritmik ve nazik hareketlerle çalışıyor.

Journal of Pediatric Sleep Studies’de yayımlanan bir çalışma, hafif dokunsal uyarının bebeklerin kalp atış hızını düşürdüğünü ve uykuya dalma süresini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, alnı ovalama gibi yöntemler, bebeklerin stres hormonu kortizol seviyelerini düşürerek daha hızlı bir uyku geçişi sağladı.

İngiliz bebek hemşiresi ve uyku danışmanı Tracy Hogg’un “Yatır-Kaldır” ve “Şişt-Pat” yöntemleriyle tanınan çalışmaları da bu tekniği destekliyor. Hogg, alnı ovalamanın, bebeğin sakinleşmesini sağlayan bir “dokunma terapisi” olduğunu vurguladı.

Uyumayan bebeklerin bilinmeyen riskleri ortaya çıktıUyumayan bebeklerin bilinmeyen riskleri ortaya çıktı

Hogg, “Bebeklerin uyku öncesi sakinleştirici bir dokunuşa ihtiyaç duyduğunu gözlemledim. Alnı hafifçe ovalamak, onların güven duygusunu artırıyor ve uykuya dalmalarını hızlandırıyor” dedi.

ALNI OVALAMA TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

Uzmanlar, alnı ovalama yönteminin doğru uygulanmasının önemine dikkat çekti. İngiltere’deki King’s College London’da çocuk gelişimi üzerine çalışan Dr. Anna Joyce, bu yöntemin başarılı olması için sakin bir ortam gerektiğini belirtti.

1.jpg

İŞTE ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ:

Ortamı Hazırlayın: Bebeğin uyuyacağı odanın loş, sessiz ve 18-22°C sıcaklıkta olmasına özen gösterin. Televizyon veya yüksek sesli cihazlardan kaçının.

Nazik Dokunuşlar Kullanın: Bebeğin alnına işaret ve orta parmaklarınızla dairesel hareketlerle hafifçe masaj yapın. Çok fazla baskı uygulamaktan kaçının.

Ritmik Hareketler: Hareketlerinizi yavaş ve ritmik tutun. Dr. Karp, bu hareketlerin anne karnındaki kalp atışlarını taklit ettiğini ve bebeği rahatlattığını söylüyor.

Süre ve Sabır: Ortalama 12 saniye içinde bebeklerin gözlerinin kapandığını gözlemleyen ebeveynler, yöntemi 30 saniyeye kadar sürdürebilir. Ancak bebek huzursuzlanırsa, kısa bir mola verin.

2.jpg

