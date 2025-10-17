Kadın sağlığının kritik konularından biri olan dış gebelik (ektopik gebelik), ihmal edildiğinde anne adayları için ölümcül bir risk haline geldi.

Dünya genelindeki bilimsel çalışmalar, bu durumun, gebeliğin ilk üç ayındaki anne ölümlerinin en önemli nedenleri arasında yer aldığını ortaya koydu.

Dış gebelik, döllenmiş yumurtanın rahim boşluğu dışında, genellikle fallop tüplerine yerleşmesiyle meydana geldi.

Fetüsün bu bölgede gelişimini sürdürme ihtimali bulunmadığından, büyüyen doku fallop tüpünün yırtılmasına (rüptür) ve karın içinde şiddetli kanamaya neden oldu. Bu kanama, hızla müdahale edilmediği takdirde, hayatı tehdit eden şok ve ölüme yol açıyor.

BİLİMSEL VERİLER ENDİŞE KAYNAĞI

Ulusal Tıp Kütüphanesi’ndeki (National Library of Medicine) yayınlanan araştırmalar, dış gebeliğin ABD’deki gebeliklerin yaklaşık %1 ila %2’sini etkilediğini ve gebelikle ilişkili ölümlerin tahmini %2,7’sinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili uzmanlar, tanıda yaşanan gecikmenin sonuçlarını ağırlaştırdığını ifade etti.

Imperial College London ve KU Leuven'den bilim insanlarının gerçekleştirdiği geniş kapsamlı bir çalışma, dış gebelik geçiren kadınların sadece fiziksel değil, aynı zamanda uzun vadeli psikolojik etkilerle de mücadele ettiğini gösterdi.

Araştırmaya göre, kadınların önemli bir kısmı gebelik kaybının ardından travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve depresyon yaşadı.

YABANCI UZMANLARDAN ERKEN TEŞHİS UYARISI

Londra Jinekoloji Kliniği'nden Danışman Jinekolog Dr. Ora Jesner, ektopik gebeliğin semptomlarının genellikle belirsiz olması nedeniyle tanının zorlaştığını ve bunun da tehlikenin büyümesine neden olduğunu belirtti.

Dr. Jesner, “Karın veya pelvik bölgede şiddetli ağrı ve vajinal kanamanın eşlik ettiği durumlarda acilen tıbbi yardım alınması gerekiyor. Tüpün yırtılmasına yol açan acil durum, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtilerle kendini gösterdi. Hızlı tanı, hayat kurtaran tek faktör” diye ifade etti.

Mayo Clinic’ten uzmanlar ise, dış gebelik tanısı kesinleşen ve durumu stabil olan hastalarda, hücre büyümesini durduran metotreksat ilacının başarılı bir tedavi seçeneği olduğunu vurguladı. Ancak, fallop tüpünün yırtılması durumunda cerrahi müdahalenin kaçınılmaz hale geldiğini aktardı.

Uzmanlar, dış gebelik riskini artıran faktörler arasında daha önceki dış gebelik öyküsü, pelvik enfeksiyonlar (klamidya ve bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların neden olduğu iltihaplanma), fallop tüplerinde daha önce geçirilmiş cerrahi işlemler ve yardımcı üreme tekniklerinin bulunduğunu kaydetti.

Bilim dünyası, dış gebelik vakalarının erken saptanması ve yönetimi konusunda daha fazla farkındalık ve gelişmiş teşhis tekniklerinin yaygınlaştırılmasının anne ölümlerini azaltmada kilit rol oynadığını bildirdi.