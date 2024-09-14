'Annem Ankara' dizisinin çekimlerine başlandı

Kanal D'nin yeni dizisi "Annem Ankara"nın çekimlerine başlandı. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini üstlendiği diziden ilk görüntüler yayınlandı.

1990'ların Ankara'sında geçen hikaye, çocuklarına iyi bir hayat sunabilmek için erken yaşta emekli olan bir kadının ve evlat sahibi olamayan bir adamın öyküsünü ekranlara taşıyacak. "Benim annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" sloganıyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan bir kadını canlandırıyor.

Dizinin önemli karakterlerinden biri olan "Hasan" rolünde Mehmet Günsür, Zuhal'in hayatında büyük hatalar yapan bir koca olarak izleyici karşısına çıkacak. Zuhal'in çocuklarını koruma ve onlara mutlu bir yaşam sunma çabasının öyküsü, izleyicileri derinden etkileyecek.

Kanal D ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak dizinin senaryosunu Başak Angigün kaleme aldı, yönetmenliğini ise Faruk Teber üstlendi. Oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Celile Toyon, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Yıldıray Şahinler, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Kerem Eren, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan gibi isimler yer alıyor.