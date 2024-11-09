‘Annem Ankara’ geliyor

Kanal D’nin merakla beklenen ‘Annem Ankara’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Türk Halk Müziği’nin usta ismi Neşet Ertaş’ın ‘Yalan Dünya’ türküsü eşliğinde görücüye çıkan fragman, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Faruk Teber’in oturduğu dizinin başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür yer alıyor. 90’lı yılların Ankara’sında tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatacak BKM imzalı dizi, 3 evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı ‘Zuhal’in (Bergüzar Korel) hikâyesini ekrana getirecek.

Açıkçası, benim de heyecanla beklediğim işlerden birisi. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan dizinin Salı veya Çarşamba yayınlanacağı konuşuluyor. Hâlihazırda yayında olan yapımları göz önüne alırsak bence, en ideal gün Salı’dır. Bakalım, hangi gün yayınlanacak?

Bengü’nün ‘Külkedisi’

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Türk Pop Müziği’nin başarılı işlere imza atan isimlerinden Bengü, yeni şarkısı ‘Külkedisi’ni BNG Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Merve Ustaömer’e ait şarkının düzenlemesini Emrah Karaduman yapmış. Şarkının Arnavutköy’de çekilen klibini Samet Eruzun ve Ümit Şahin yönetmiş. Bengü’nün yayınladığı hemen hemen her şarkısı hit oldu. Hareketli olduğu kadar insanı yormayan ‘Külkedisi’ de kısa sürede müzik listelerinin üst sıralarına yerleşeceğinin sinyallerini verdi.

Bir aşk şarkısı olan ‘Külkedisi’ni keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

‘Geçen Gün’ perde açıyor

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Yapımcılığını Kundura Sahne’nin üstlendiği ‘Geçen Gün’ oyunu; müzik, dans gösterisi, tiyatro ve performansın sınırlarında dolaşarak büyük şehrin iç içe geçmiş hikâyelerini sahneye taşıyor.

Kerem Kurdoğlu’nun yazıp Naz Erayda ile birlikte yönettikleri oyunda sahneyi Esme Madra ve Ozan Çelik paylaşırken Tophane Noise Band da ikiliye çeşitli seslerle eşlik ediyor.

Gündelik paranoya hallerimiz üzerine şehir ile iki kişi arasında geçen endişe dolu bir sevgi hikâyesini anlatan oyun, 15 Kasım Cuma ve 16 Kasım Cumartesi akşamı saat 20:00’de Arter’in performans salonu Karbon’da seyirciyle buluşacak.