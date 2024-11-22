‘Annem Ankara’ umut verdi

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Annem Ankara’, zorlu reyting savaşının yaşandığı bir günde gelecek için umut verdi. Dizi, ilk bölümüyle Total’de 6., AB’de 4. ve ABC’de ise 3. sırada yer aldı.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrolünü paylaştığı dizi, sosyal medyada da çok konuşulan yapımlardandı. Uzun süre sonra ekranlara dönen Bergüzar Korel’i özlemişiz. Yine performansıyla harikalar yarattı. Mehmet Günsür’ü televizyonda izlemek ayrı bir keyif. Oyunculuğunu beğendiğim isimlerden. Güzel bir ikili olmuşlar. Reytinglere umut veren de bir başlangıç yaptılar. Sadece oyuncu performansları değil, dizinin hikâyesi de insanı sarıyor. Umarım, izleyici sahip çıkar ve uzun soluklu bir iş olur.

Dizi, 3 erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatıyor.

Defoluyorum Kalbinden

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Gülben Ergen, yeni şarkısı ‘Defoluyorum Kalbinden’i Ergen Müzik Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Kubilay Karça’ya ait şarkının düzenlemesini Taşkın Sabah ve Berk Sabah yapmış. Şarkıya Gökhan Fırat yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Şarkı, yaşadığı ayrılık acısının ardından şehri terk eden bir sevgilisinin yaşadıklarını anlatıyor.

Şarkı, güçlü sözleri ve etkileyici melodisiyle dikkat çekiyor. Hoş bir çalışma olmuş. Duygusal bir şarkı olan ‘Defoluyorum Kalbinden’in dinleyeni bol olsun.

Farkındalık oluşturan sergi

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Sanat alanındaki çalışmaları, basın mensubu ve ressam kimliğiyle tanınan Günsu Saraçoğlu’nun ‘ReBirth, denge ‘SİZ’siniz’ isimli kişisel sergisi, 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Gallery Duende’de sanatseverlerle buluşacak.

Sosyal sorumluluk projeleri üzerine çalışmalarıyla tanınan Günsu Saraçoğlu ve Gallery Duende’in kurucusu ve serginin küratörü Emine Özkarslıoğlu, aldıkları ortak bir kararla serginin gelirinden Çocuk Eğitim Derneği aracılığıyla işitme engelli çocukların eğitimi için pay aktaracaklar. Saraçoğlu, 2013 yılından bu yana kentsel dönüşüm, doğa, iklim ve çevre katliamları gibi konular hakkındaki düşüncelerini resimleri aracılığıyla ifade ediyor.

Sergi, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi’ndeki Gallery Duende’de Pazartesi hariç 15 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.