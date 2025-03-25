‘Annem Ankara’nın buruk vedası

Kanal D’nin büyük umutlarla başlayan ancak aynı gün ekrana gelen güçlü rakipleri karşında reyting canavarına yenik düşen dizisi ‘Annem Ankara’, 15. bölümüyle final yaptı. Dizi, Total’de aldığı 1.52 reytingle 22., AB’de aldığı 1.66 reytingle 13. ve ABC1’de aldığı 1.68 reytingle 19. sırada yer alarak ekran ömrünü tamamladı.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrolünde yer aldığı diziye bu şekilde final yaptırılması hiç şık olmadı. Dizi için apar topar final kararı alıp üstüne üstlük final bölümünün yayınlanacağı günü değiştirmek, hem yapımın seyircisine hem de oyunculara hakaret gibi bir şey oldu. ‘Annem Ankara’nın yerine getirilen ‘Eşref Rüya’nın yayını için acele edildi. Ramazan sonu beklenebilirdi. Böylece, ‘Annem Ankara’ da finalini kendi gününde yapar, hoş bir veda olurdu. Aksi yapıldı. Uzun bir aradan sonra izleyici karşısına çıkan Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ü seyirci özlemişti. Kısa bir yolculuk da olsa ikiliyi partner olarak izlemek keyifliydi.

Dizi, 3 evlat annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın eşi olan Zuhal’in 1990’lı yılların Ankara’sında verdiği zorlu hayat mücadelesini anlatıyordu.

Yaşar’ın ‘Deniz Şarkıları’ esintisi

Yaşar, Seyhan Müzik etiketiyle geçtiğimiz haftalarda çıkardığı ‘Deniz Şarkıları’ albümün yeni klibini ‘Bir Selamlık Yerdeyim’e çekti.

Sözleri ve müziği Deniz Özçelik’e ait şarkının düzenlemesini Mehmethan Dişbudak yapmış. Nostaljik dokusu ve güçlü melodisiyle dinleyicileri derin bir yolculuğa çıkaran şarkının klibinin yönetmen koltuğuna Evren Mine Tan oturmuş. Klip, geçmiş ve bugün arasında kurulan duygusal bir köprü niteliğinde. Görsel anlatımıyla şarkının atmosferini derinleştiren klip, zamansız bir hikâyeyi dinleyicilere sunuyor.

13 şarkının yer aldığı albümdeki eserlerin hepsini beğendim. Hoş bir çalışma olmuş.

Zorunlu göç ve batılılaşma odakta

Tatbikat Sahnesi’nin kara komedi türündeki oyunu ‘Batı Ekspresi’, 28 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da Baba Sahne’ye konuk oluyor.

Matéi Visniec’in kült metnini Elvin Beşikçioğlu’nun yönetmenliğinde sahneye taşıyan oyun, günümüz dünyasının en çarpıcı sorunlarından biri olan zorunlu göçü ve batılılaşmayı odağına alıyor.

Savaş, ekonomik çöküş, kültürel ayrılık gibi sebeplerle batıya doğru yol alanların bu süreçte yaşadığı travmaları, umutlarını ve hayatta kalma çabalarını ironik bir dille anlatan ‘Batı Ekspresi’nde sahneyi Adem Aydil, Derin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Selin Tekman, Selin Zafertepe ve Ünsal Coşar paylaşıyor.