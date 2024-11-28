Annem Ankara’nın ikinci bölümünde gözyaşları sel oldu! Gelen zarf doğum gününe damga vurdu

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Annem Ankara’nın ikinci bölümü dün geceye damgasını vurdu. İlk bölümüyle herkesi ağlatan özellikle de son sahnesinde yürekleri dağlayan Annem Ankara dizisinin ikinci bölümünde neler yaşandı. İşte detaylar…

OĞLUNU KANLAR İÇİNDE GÖREN ZUHAL YIKILDI

Vahide, Burak'ı çağırdığı ambulansla hastaneye götürürken, Hasan da Zuhal, Başar ve Barış'ı yanına alarak oğlunun yanına gitti. Oğlunu kanlar içinde gören Zuhal, yıkıldı.

Gece boyunca oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen Zuhal, çocukları Hasan ile birlikte Recai'ye gönderdi. Vicdan azabı duyan Vahide, başlarda ablasını yalnız bırakmak istemese de karşılıklı atışmaların ardından eve gitti. Zuhal, bir başına beklediği hastane koridorunda ablası Aysel'in gelişiyle derin bir nefes aldı.

ZUHAL’İN ABLASI EV TUTMAYA KARAR VERDİ

Kardeşiyle birlikte dayısının evinde kalan Başar da tıpkı annesi gibi zor bir gece geçirdi. Zuhal'in çaresizliğine kayıtsız kalamayan Aysel, kardeşine çocuklarıyla birlikte kalacağı bir ev tutmaya karar verdi.

Aysel, halk ekmek bayiine bakan ferah evin bir yıllık kirasını da peşin ödedi. Nazan ile doktor kontrolüne giden ve kızı olacağını öğrenen Hasan, dönüşte Burak'ı ziyaret etti

“SANA KÜSMEDİM SENİ SİLDİM”

Burak, babasına karşı son derece mesafeliydi: Ben sana küsmedim baba, seni sildim!

Eşyalarını almak için ablasıyla birlikte annesinin evine giden Zuhal, yıllardır hasret kaldığı şefkati beklemediği bir anda gördü. Nazan'ın hamileliği ile bütün planları alt üst olan Hasan, doktor arkadaşı Metin'den yardım istedi.

ESKİ EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI

Hasan, eski eşinin doğum gününü unutmadı ve ona içinde çocuklarının fotoğraflarının olduğu kolye hediye etti.

BURAKLA BAŞAR ANNELERİNE PASTA ALDI

Zuhal'in doğum gününü unutmayan tek kişi Hasan değildi. Burak ve Başar da anneleri için pasta aldılar.

İki kardeş bütün evi süsledi, hazırlıkları saatler öncesinden başlayan kutlama çalan zil sesi ile bölündü. Gelen Nazan'dı ve Zuhal'e düğün davetiyesini verdi. Arkadaşının evlilik haberi ile mutlu olan Zuhal, zarfı açtığında bir kez daha yıkıldı.

Babasıyla annesinin arkadaşı arasındaki ilişkiyi bilen Burak, sessizce ağladı.