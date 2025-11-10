Kasımpaşalı Güllü lakabıyla tanınan Gül Tut, Yalova’daki evinin 6. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken Güllü’nün patronu Ferdi Aydın Whatsapp mesajlarını vererek Tuğyan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

‘MESAJLAR BANA AİT AMA ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM’

Mesajların ortaya çıkmasının ardından Tuğyan Ülkem Gülter, savcılığa giderek ifade vermişti. Gülter'in, savcılığa verdiği ifadede; "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Gülter'in bu açıklamasının ardından tanıklar Bircan Dülger ile Çağrı Kutlu da savcılığa verdikleri ifadede, Tuğyan Ülkem Gülter'den şüphelendiklerini söylemişti.

O gece hakkında konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, “Annem, Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde birlikteydik, yemek yedik. Gece saat 01.00 sıralarında Sultan ile odama geçtik. Biz odalarımıza geçtikten kısa bir süre sonra annem Gül adımıza geldi ve roman okumaya başladı. Annemle aramızda sırada bir anda ayağa kalkıp odanın camından aşağı sarktı” ifadelerini kullandı.

Gülter, “Sultan çığlık atınca hemen annem çekildi. Ve binadan çıkmak istediğini söyledi, komşuların kapısını çaldı. Sonra ne olduğunu görmedim. Annem öldüğünde dışarıda mıydım hatırlamıyorum ama olayın şokunu hâlâ üzerinden atamadım” diyerek hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

İddiaların hedefinde olan Gülter'den yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi.

'KULAKLARIMIZI KAPATTIK, SENİ YAŞIYORUZ ANNEM'

Sosyal medya hesabından annesi ve kızının fotoğraflarını paylaşan Gülter, "Biz kulaklarımızı kapattık, seni yaşıyoruz annem" dedi.