'Anneme kavuşmak istiyorum' demişti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ilk kez açıkladı

ABD'de yaşamını kaybetmesinin ardından cenazesi bir süre Türkiye'ye getirilemeyen Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin artık toprağa verilmesini söyleyerek cenaze töreni sırasında isyan etmişti.

Annesi Ahu Tuğba'yı kaybetmesinin sonrasında bir türlü toparlanamayan Anjelik Calvin "Anneme kavuşmak istiyorum" paylaşımıyla herkesi üzmüştü. Anjelik Calvin tam da doğum gününde bir bakıma bunun nedenini de açıklayan bir paylaşım yaptı.

Yeşilçam'ın bir döneme damga vuran ismi Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Ahu Tuğba'nın KOAH hastalığı nedeniyle zor günler yaşadığı biliniyordu. Uzun prosedürler nedeni ile Ahu Tuğba'nın cenazesi uzun süre Türkiye'ye getirilememişti. Ahu Tuğba'nın tabutu ABD'den THY'ye ait bir uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

"ANNEME KAVUŞMAK İSTİYORUM" SÖZLERİ ENDİŞE YARATMIŞTI

Annesinin ölümünün ardından Anjelik Calvin'den "Anne çok acı çekiyorum, derin bir ızdırap. Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Kalbim ağrıyor. Anneme kavuşmak istiyorum Rabbim" sevenlerini endişe sevk etmişti. Anjelik neden böyle bir mesaj paylaştığını açıkladı.

ANNEM BENİ DOĞURMAK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALDI

Anjelik Calvin, doğum gününde annesi ile ilgili bir gerçeği paylaştı. 31'inci yaşına basan Anjelik Calvin, annesinin saçlarını taradığı bir fotoğrafı "Annem, bugün beni ölümüne doktor 'ölebilirsin' dediği halde, 'hayır, o ABD'de doğacak' diyerek, okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün. Kokunu özledim, keşke çocuk olsam" sözleriyle paylaştı.