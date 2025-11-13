Olay, 8 Kasım’da Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak’taki Aras Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşayan Burhanettin Şen'e ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için dairesine gitti. Eve giren oğlu Burhanettin Şen'i kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şen'in vücudunda bıçak kesikleri olduğu tespit edildi. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Burhanettin Şen, 9 Kasım’da toprağa verildi.

‘ANNEME SARKINTILIK YAPIYORDU’

Olayı aydınlatmak için KGYS ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli olarak A.P. adlı erkek çocuğunu gözaltına aldı. A.P., polisteki ifadesinde, Burhanettin Şen ile annesinin mesajlaşmalarını gördüğünü belirterek, “Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajlarını gördüm. Onun için yaptım” dediği belirtildi. Bugün Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.