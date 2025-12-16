Olay, 2 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, 30 Ağustos Mahallesi 7218 Sokak'ta meydana geldi. Hamit Göksel Yılmaz, geçen yıl boşandığı Hatice Ekiz ile oğlu K.Y.'ye, ters yöne girip otomobiliyle çarptı. Ardından yere düşen Ekiz ile oğlunun yanına gelen Yılmaz, iddiaya göre "Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim" dedikten sonra uzaklaştı. Ekiz ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan K.Y. aynı gün taburcu edildi. Ayak bileği ile kaburgasında kırıklar olan Ekiz'in tedavisi sürerken, yakalanan Yılmaz'ı sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ekiz'in 14 yıllık evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan toplam 13 kaydı bulunan Yılmaz'dan 8 kez şikayetçi olduğu belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Yılmaz hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Yılmaz için eski eşi ve oğlu yönünden ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca Hatice Ekiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu belirtildi. Mağdur K.Y.'nin ise kati hekim raporunda, kişide olay sonrası akut stres bozukluğu saptandığı, ruhsal etkilenim süresi, hastanın klinik durumu ve işlevselliği göz önünde bulundurulduğunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı ifade edildi. İddianamede ayrıca sanık Yılmaz'ın boşandığı Hatice Ekiz ile oğlunun üzerlerine aracı sürüp, çarparak neden olduğu vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu vurgulandı. Olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişli olduğuna da dikkat çekilip, eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi.

'GİT KİME SÖYLÜYORSAN SÖYLE'

İddianamede ifadesi yer alan K.Y., babasının otomobille çarptığı annesinin yere düştüğünü belirtip, "Otomobilin lastiği, sağ bacağına sürtünce annem dengesini kaybedip, düştü. Teker sol bacağının üzerinden geçti. Babam olay yerinden ayrılmadan önce anneme 'Git kime söylüyorsan söyle' diye bağırdı" dediği belirtildi. K.Y.'nin babasının ceza almasını istemediği için şikayetçi olmadığını da kaydedildi.

'ÇARPMADIM, İFTİRA ATIYOR'

Hamit Göksel Yılmaz'ın ise ifadesi iddianamede şöyle yer aldı: "Olay günü oğlum K.Y. beni arayıp, 'Bana para bırakabilir misin' diye sordu. Eski eşimin çalıştığı kuaför dükkanına doğru yola çıktım. Eski eşim ve oğlumu yürürken gördüm. Yolun karşı tarafında olduklarını gördüğüm için ters şeritten yanlarına doğru yanaşmak istedim. Otomobili yavaşlatarak duracağım esnada, Hatice telefon ile video ya da fotoğraf çekimi yapmaya başladı. Bana küfrederek aracımın önüne atladı. Ne oğluma ne de Hatice'ye çarpmadım. İftira atıyor' dediği öğrenildi. Hatice Ekiz'in ise ifadesinde evlilik süresince de şiddete uğradığını belirtip, kendisine ve oğluna bunu yapan kişiye en ağır cezanın verilmesini istediğine yer verildi.

'DİĞER KADINLAR GİBİ ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Hatice Ekiz, iddianamenin hazırlanmasının ardından yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Mesaim bitince işten çıktım. 8 yaşındaki oğlumla yolda yürürken arkadan otomobille gelip, ansızın bize çarptı. Kendime geldiğimde oğlumla yerde yatıyorduk. Şiddetli ağrım vardı. Olay günü herhangi bir diyaloğumuz veya tartışmamız olmamıştı. Bence bunu planlayarak yaptı. Oğlumla yaralandım. Sol bacağımda ağır hasar vardı. Hemen çocuğumu kontrol ettim, yaşıyor mu diye. Sonra yanıma geldi. Otomobilin camını açıp, kolunu dışarı çıkardı. 'Çocuklara dua et, seni öldürmedim. Sadece seni sakat bıraktım' dedi. Şimdi topallayarak yürüyorum. İyileşir miyim; bilmiyorum. Çocuklarımla psikolojik olarak çok etkilendik. Evlilik sürecinde de şiddete uğradım. Kadın olarak bir taraftan korkuyorum ama devletimizin bize sahip çıkacağını düşünerek aslında bir taraftan da korkmuyorum. İşimden oldum. Maddi ve manevi zorluk çekiyorum. Ailem ve sevdiklerim sayesinde 2 aydır ayakta durabiliyorum. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Bana ve oğluma bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

'HATİCE HANIMI DA BİR KADIN CİNAYETİNE KURBAN ETMEYECEĞİZ'

Ekiz'e destek veren Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği (KAÇOK) Başkanı Aslı Mercan Sarı da "Hatice Hanım'la hemen iletişim kurduk. Avukatlarımız dosyaya dahil oldu. Hatice Hanım’ı da bir kadın cinayetine kurban etmeyeceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Yasaların kadın mücadelesinin yanında olmasını istiyorum. Şu an hayatta, konuşup kendini ifade edebiliyor. Çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Can güvenliğini sağlamak açısından ona bunu yapan kişinin en üst cezayı alabilmesi için mücadele edeceğiz" diye konuştu.