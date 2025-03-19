Annenin vicdansızlığı! Evi terk ederek 2 çocuğunu babayla bıraktı

İlçede yaz aylarında inşaatlarda çalışan, kışın ise çalışmak için batı illerine giden Özgür Çağala, Mine V., ile 5 yıl önce çalışmaya gittiği İstanbul'da tanıştı. Mine V'nin ailesi evliliklerine karşı çıkınca Özgür Çağala, birlikte karar verdikleri Mine V. İle kaçarak memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Çift, burada dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten çiftin 2 çocukları dünyaya geldi.

Mine V., 10 gün önce biri 2, diğeri 3 yaşında olan oğullarını bir marketin önüne bırakıp gitti, bir daha da dönmedi. Özgür Çağala, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çağala, "Çocukları annemin yaşadığı mahallede bir dükkanın önüne bıraktıktan sonra kimseye haber vermeden ayrılmış. Komşuların haber vermesi üzerine de çocuklarım, anneme götürülerek teslim edilmiş" dedi.

'EŞİMLE HİÇBİR PROBLEMİMİZ YOKTU'

Malatya'da inşaatta çalıştığını ve haber verilince hemen ilçeye geri döndüğünü anlatan Çağala, şunları söyledi:

"Hataylı olan eşim ile İstanbul'a çalışmaya gittiğimde tanışmıştım. Birbirimizi sevdik ve evlenmeye karar verdik. Ailesi bu evliliğimize karşı çıkınca kaçırıp memleketime getirdim. Bu evlilikten biri 2, diğeri 3 yaşında iki oğlum dünyaya geldi. Memlekette iş bulamayınca çalışmak için 5 ay önce Malatya'ya gitmiştim. Eşimle hiçbir problemimiz yoktu. Çocukları bırakıp gittikten sonra ben memlekete gelene kadar da çocuklarıma annem baktı. İki çocuğumla zor günler yaşıyoruz. Yazın Yüksekova'da inşaatlarda çalışarak ailemi geçindiriyordum, kışın ise batı illerine çalışmaya gidiyordum. Kiralık evde yaşıyorum. Çocuklarım hasta, bir başıma ne yapacağımı bilemiyorum. Eşimin beni ve çocuklarımızı neden terk ettiğini henüz anlamış değilim. Zaten ailesi bu evliliğimize karşıydı. 5 yıldır ailesinden sadece teyzesi ile konuşuyordu" dedi.