Beyazıt Öztürk'ün annesi beyin kanaması geçirdi iddiası

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün dilinden düşürmediği annesi Nurten Öztürk beynine pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdiği iddia edildi.

- Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün çok değer verdiği ve her zaman yanından ayırmadığı annesi Nurten Öztürk’ün beynine pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu bugün bazı medya organlarınca iddia edildi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Beyazıt Öztürk’ün annesi için sağlık ve şifa paylaşımında bulundu.

SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Fakat gerçek çok başka çıktı. Beyazıt Öztürk’ün yakınlarına ulaşan posta.com.tr olayın gerçek dışı olduğunu ve Beyazıt Öztürk’ün annesi Nurten Öztürk’ün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti