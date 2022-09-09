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Ali Sürmeli’den annesine son veda. İntiharın sebebi belli oldu

Kocaeli’de evinin bahçesinde ipe asılı halde bulunan ünlü oyuncu Ali Sürmeli’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı. Annesine son görevini yerine getiren Ali Sürmeli, "Annem acılara dayanamadı" dedi.  Kolon kanseri tedavisi gören kadının yaşadığı acılara dayanamayarak hayatına son verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 16:46
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 17:45
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Annesi intihar etmişti! Ali Sürmeli’den annesine son görev

Ali Sürmeli’den annesine son veda. İntiharın sebebi belli oldu
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Ünlü oyuncu Ali Sürmeli’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli, dün çocukları ve bakıcısıyla beraber kaldığı evin arka bahçesinde ipe asılı halde bulundu.

Akçe Sürmeli’yi ipe asılı halde bulan bakıcı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ali Sürmeli yaptığı açıklamada annesinin kolon kanseri olduğunu ve ameliyatlar sonrası acıya dayanamadığını söylemişti. Bugün Derince Esentepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ali Sürmeli’nin yakın dostu Erkan Can, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Akçe Sürmeli gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşmakta güçlük çeken Ali Sürmeli, “Annem acılarına dayanamadı demek ki takdiri ilahi” dedi.
 

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