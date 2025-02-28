Annesi oğluna "Üzülme oğlum seneye şampiyonuz" dedi ama...

Fenerbahçe'nin uzun bir süredir şampiyon olamaması taraftarlarını büyük bir üzüntüye sevk ederken sarı lacivertliler bu mutluluğu en son 2013/2014 sezonunda 74 puanla tatmıştı. Fenerbahçe o sezon en yakın rakibi Galatasaray'a 9 puan fark atarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

AYNI YERDE YİNE AYNI FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

11 senedir şampiyon olamayan Fenerbahçe'de bir anne oğluyla o yıllarda fotoğraf çekilmiş ve altına "Üzülme oğlum sene şampiyonuz" yazmıştı. Ancak aradan geçen seneler rağmen Fenerbahçe şampiyon olamadı. Aynı anne ve oğul 2025 yılında aynı yerde bir fotoğraf daha çektirerek sosyal medyada paylaştı. Yıllar sonra küçük çocuğun büyümesi ancak hala sarı lacivertlilerin şampiyon olmaması sosyal medyada gündem yarattı.