Annesi ölsün diye dua etmiş! Suriyeli aile, genç kızın ellerini bağlayıp suya attılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Annesi ölsün diye dua etmiş! Suriyeli aile, genç kızın ellerini bağlayıp suya attılar

Hollanda’da geçen mayıs ayında ‘başı açık ve erkek arkadaşı var’ diye aile kararıyla katledilen 18 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Ryan Al Najjar el ve ayakları bantlandıktan sonra diri diri suya atılmış. Koli bandında, Türkiye’ye kaçan baba Khalid Al Najjar’ın DNA verisi bulundurken, ailenin yazışmaları da ortaya çıktı. Anne kızı ölsün diye “İnşallah onu kefene sarılı halde görürüz. Ailemiz için bir utanç ve ölmeyi hak ediyor” ifadelerini kullanması kan dondurdu.

Hollanda’nın kuzeyindeki Joure kasabasında anne, baba ve iki erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Ryan’ın cesedi, bir su kanalının kıyısında ekiplerce bulunmuştu.

Savcılık, cuma günkü duruşmada, cinayete ilişkin bulguları kamuoyuna açıkladı:

  • Ryan, yalnızca el ve ayakları değil ağzı ve burnu da bantlanarak canlı olarak suya atıldı ve boğularak öldü.
  • Koli bandında babasına ait DNA verileri bulundu. Özellikle tırnaklarının altında babasına ait hücresel kalıntılar bulundu. Bunlar, Ryan’ın direndiğini gösteriyor.
  • Ryan ‘namus cinayeti’ kurbanı. Baba Khalid Al Najjar’ın yanısıra erkek kardeşleri Mohamed ve Mohanad da cinayet zanlısı.
  • Ryan’ın ‘fazla Batılı davrandığını’ düşünen Al Najjar ailesi, cinayeti planlayarak işledi.
  • Aile iletişim gruplarındaki sohbette Mohanad, cinayetten 12 gün önce, “Eğer yalan söylüyorsa ve bize daha fazla itibar kaybettirecekse cezalandırılmalı” derken, babası, “Umarım tabutla geri döner. Kalbine kurşun ya da vücuduna zehir lazım” dedi. Annesi, “İnşallah onu kefene sarılı halde görürüz. Ailemiz için bir utanç ve ölmeyi hak ediyor” diye yazdı.
  • Suriyeli ailen uzunca süre kızlarına baskı uygulamış, başını örtmeye ve istemediği biriyle evlenmeye zorlamış.
  • Sık sık şiddete maruz kalması nedeniyle, çocuk mahkemesi kararıyla ailesinden alınıp Rotterdam’da bir gözetim merkezine yerleştirilen Ryan, geçen mayısta 18 yaşına basınca, yasal gözetim hakkını kaybetti. İki gün sonra da erkek kardeşlerince kaldığı merkezden alındı. Aşağıda babasının beklediği araca bindirilen Ryan’dan günlerce haber alınamadı. Ta ki 28 Mayıs’ta Hollanda’nın kuzeyindeki bir kanal kıyısında cesedi bulunan dek…

Kaçıp İstanbul’a giden baba Khalid Al Najjar, Hollanda medyasına gönderdiği e-postada cinayeti üstlenmişti. Khalid Al Najjar’un şu an Suriye’de bulunduğu düşünülüyor.

Soruşturma kapsamında Ryan’ın kardeşleri de tutuklu.

Davanın bu yıl içinde sonuçlanması bekleniyor.

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