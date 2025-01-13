Annesi son anda kolundan tuttu! 30 yaşındaki kadın avukat intihara kalkıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun’da bunalıma giren bir kadın avukat, 12’nci kattaki evlerinin balkondan intihara kalkıştı. Yürekleri ağza getiren olayda ekipler olay yerinde önlem aldı. Bir polis müzakereci olarak görevlendirildi. Nefeslerin tutulduğu olayda anne kızını kollarından yakalayarak içeri çekti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda sabah saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından H.D.T.(30), girdiği bunalım sonucu 14 katlı sitenin 12. katındaki evlerinin balkonunda intihara teşebbüs etti. Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı. Eve giden polise de bir sıkıntı olmadığını söylediler.

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

KOLUNDA TUTTU ÇEKTİ

İtfaiye, polis ve ambulans olay yerinden ayrılır ayrılmaz H.D.T. yine balkondan sarkıp intihara kalkıştı. Olay yerine yeniden ekipler sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri düşme ve atlama ihtimali üzerine binanın önünde önlem aldı. Genç kadını ikna etmek için olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Ekipler nefeslerini tutup beklerken kızını kollarından yakalayan anne onu içeri çekerek intihar eyleminden vazgeçirdi. H.D.T. ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

Samsun’da kadın avukat 12’nci katın balkonundan canına kıymaya kalkıştı

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