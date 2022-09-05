Ebru Şallı'nın büyük oğlu kaslı vücudu ile dikkat çekiyor. Annesine çekmiş

Eski manken Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı adeta yıkılmıştı.
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Evlat acısı yaşayan ve zor günler geçiren eski manken Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu. Şallı, büyük oğlu Beren Tan'a sıkı sıkıya sarıldı.
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Zor günler geçiren Ebru Şallı hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.
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Eski manken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça bahsettiriyor.
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45 yaşına giren Ebru Şallı muhteşem fiziğini pilatese borçlu.
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Ebru Şallı pilatesi o kadar çok seviyor ki televizyonlarda program yapmış, YouTube'da dersler vermişti.
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Queen of Turkey yarışmasında 1995 yılında Türkiye güzeli seçilen Ebru Şallı'yı gören 'Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş' diyor.
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2019 yılında Uğur Akkuş ile dünyaevine giren Ebru Şallı özel hayatıyla epey merak edilen isimlerden biri.
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Şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkaran Ebru Şallı son olarak oğlu Beren ile pozlarını paylaştı.
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18 yaşındaki Beren Tan ise yakışıklılığı ve kaslı vücuduyla sosyal medyayı ilgi odağı oldu.