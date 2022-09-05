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  • Ebru Şallı'nın büyük oğlu kaslı vücudu ile dikkat çekiyor. Annesine çekmiş

Ebru Şallı'nın büyük oğlu kaslı vücudu ile dikkat çekiyor. Annesine çekmiş

Ünlü manken Ebru Şallı boyuna gelen oğlu Beren ile fotoğraf paylaştı, 18 yaşına gelen Beren karın kaslarıyla dikkat çekti.

Galeri Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 13:20
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 13:56
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Eski manken Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı adeta yıkılmıştı.

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Evlat acısı yaşayan ve zor günler geçiren eski manken Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu. Şallı, büyük oğlu Beren Tan'a sıkı sıkıya sarıldı.

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Zor günler geçiren Ebru Şallı hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.

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Eski manken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça bahsettiriyor.

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45 yaşına giren Ebru Şallı muhteşem fiziğini pilatese borçlu.

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Ebru Şallı pilatesi o kadar çok seviyor ki televizyonlarda program yapmış, YouTube'da dersler vermişti.

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Queen of Turkey yarışmasında 1995 yılında Türkiye güzeli seçilen Ebru Şallı'yı gören 'Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş' diyor.

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2019 yılında Uğur Akkuş ile dünyaevine giren Ebru Şallı özel hayatıyla epey merak edilen isimlerden biri.

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Şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkaran Ebru Şallı son olarak oğlu Beren ile pozlarını paylaştı.

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18 yaşındaki Beren Tan ise yakışıklılığı ve kaslı vücuduyla sosyal medyayı ilgi odağı oldu.

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Beren'i gören 'Anasının oğlu' demeden edemedi.

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İşte Ebru Şallı ve oğlu Beren...

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