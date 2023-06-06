Annesine Onlyfans hesabı açan Türk kızı tepkilere yanıt verdi. Ekşi Sözlük yazarları ikiye bölündü

Kullanıcıların ürettikleri erotik içeriklerle para kazandıkları platform Onlyfans son dönemde oldukça popüler. Türkiye'de Ebru Polat, Bahar Candan gibi isimlerinde kullandığı Onlyfans'ta fenomen haline gelen Türk bir kızın annesiyle ilgili paylaşımı Ekşi Sözlük'te gündem oldu.

Annesine Onlyfans hesabı açan Türk kızı tepkilere yanıt verdi. Ekşi Sözlük yazarları ikiye bölündü

2016 yılından beri aktif olan OnlyFans sitesi son dönemde Türkiye'de oldukça popüler. OnlyFans müstehcen fotoğrafların para karşılığında paylaşıldığı bir platform.

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Dünyada da popüler olan uygulamayı Türkiye'de Candan kardeşler, Ebru Polat gibi isimler de kullanarak para kazanıyor. Öyle ki Candan kardeşlerden Bahar Candan bu sayede 1 milyon dolar kazandığını iddia etmişti.

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EKŞİ SÖZLÜK YAZARLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Hal böyle olunca Onlyfans'a giren girene... Son olarak acnoctem adlı hesap, platforma annesinin de gireceğini yazdı. Kendisi de erotik pozlarını paylaşan Türk kızı "Annem Onlyfans açmayı kabul etti hesabı açıyoruz onaylanınca paylaşacağım" yazınca Ekşi Sözlük'ün de diline düştü.

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Ekşi Sözlük yazarları "İğrenç" ve "Medeni olun" diyenler olarak ikiye bölündü.

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Tepkilerden sonra "Arkadaşlar annem dul ve özgür bir kadın ayrıca ihtiyacı var. Ne olmuş Onlyfans açacaksa? Rahatsız olan abone olmasın" diyerek yanıt veren genç kadının paylaşımları da dikkat çekti.

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