Annesini 8 yerinden bıçakladı “Zevk için yaptım” dedi. Böyle evlat olmaz olsun

Bolu’da annesini 8 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığın ifadesi kan dondurdu. Sanık, iddianameye yansıyan ifadesinde annesini zevk için bıçakladığını belirterek pişman olmadığını söyledi. Ortaya çıkan tablo "Böyle evlat olmaz olsun" dedirtti.

KAYNAK: İHA
Annesini 8 yerinden bıçakladı “Zevk için yaptım” dedi. Böyle evlat olmaz olsun

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde annesini 8 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada okunan sanığın iddianamedeki ifadesinde, "Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim. Acıma duygum yok. Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım" dediği öğrenildi. İddianameye ilişkin savunma yapan sanık, olay günü uyuşturucu kullandığını ve utanç duyduğunu ifade etti.

İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı İ.A. (33) annesi F.A.'yı (56) 8 yerinden bıçakladı. Olay anında yaralı anne, uyuşturucu bağımlısı oğlunun elinden zor kurtuldu. Evden 'Beni kurtarın' diyerek çıkan F.A., akrabası tarafından hastaneye götürülürken, yol üzerinde ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında gözaltına alınan saldırgan İ.A. ise tutuklandı.

"BU OLAYDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİLİM VE ZEVKLE YAPTIM"

Hakkında "Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık İ.A.'nın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanığın iddianemede yer alan ifadesi okundu. İ.A.'nın iddianameye yansıyan ifadesinde, "Annemi bilerek ve isteyerek bıçakladım. Evde başka kimse yoktu. Allah rızası için annemi öldürmeye çalıştım. Öldürmeye teşebbüs ettiğim kişi annem değil şeytandı. Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim. Acıma duygum yok. Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım" dediği öğrenildi.

"OLAY GÜNÜ AŞIRI DERECEDE UYUŞTURUCU ALMIŞTIM"

Savunması için söz hakkı verilen İ.A. ise "Olay günü aşırı derecede uyuşturucu almıştım ve krize girmiştim. Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan çok pişmanım ve utanç duyuyorum. 'Seni tanımıyorum, şeytansın, mehdi' gibi şeyleri de söylediğimi hatırlamıyorum. 'Allah istedi' diye bir şey de demedim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

ANNE YÜREĞİ DAYANMADI

Duruşmaya katılan mağdur anne F.A. ise öz oğlundan davacı olmadığını belirterek, "Kendisi benim oğlum olur. Olay akşamı aşırı derecede uyuşturucu kullanmış. Bu olayı bilinçli olarak yapmamıştır. Savcılıkta verdiğim ifadem doğrudur. Bana 'Şeytansın. Allah'ın emriyle yaptım. Sen benim annem değilsin' gibi cümleler kurdu. Kendisinden davacı değilim. Her şeyi uyuşturucunun etkisi altında yaptığını tahmin ediyorum. Olaydan kaçarak kurtuldum. Belki de ölecektim" diyerek başından geçenleri anlattı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi
Hırsızlık yapmak için camiye girdi Gündem
Hırsızlık yapmak için camiye girdi
İlaçlı sütlaçla yapılan hırsızlık için Yargıtay'dan flaş karar Gündem
İlaçlı sütlaçla yapılan hırsızlık için Yargıtay'dan flaş karar
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri Kültür Sanat
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri
Brent petrolün varil fiyatı 85,62 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 85,62 dolar
Uçak kalkışta drift attı. Pistte korku dolu anlar Dünya
Uçak kalkışta drift attı. Pistte korku dolu anlar
Sağanak 10 ili esir alacak. Meteoroloji saat verip uyardı, herkes tedbirini alsın Gündem
Sağanak 10 ili esir alacak. Meteoroloji saat verip uyardı, herkes tedbirini alsın