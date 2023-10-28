Annesini darp eden şahsa çevredekiler saldırdı

Pendik’te bir akaryakıt istasyonunda 52 yaşındaki annesini bıçakla tehdit eden ve darp ederek zorla telefonunu alan şahıs çevredekiler tarafından darp edildi. Polis tarafından yakalanan şahsın farklı suçlardan 16 adet kaydı olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Annesini darp eden şahsa çevredekiler saldırdı

Pendik’te Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda 27 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadını darp eden şahıs olaya tanık olan çevredekiler tarafından önce tepki gördü, ardından tepki gösteren bazı vatandaşlar tarafından darp edildi. Polis, kadına şiddet gösteren şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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Yapılan incelemede; şiddet gören kadın şahsın N.C. (52) olduğu, N.C. ile yapılan görüşmede, öz oğlu olan H.C.'nin (32) kendisini bıçakla tehdit edip para istediği, ayrıca darp ederek telefonunu zorla aldığı öğrenildi.

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Şahsın yapılan sorgulamasında, farklı suçlardan 16 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.
Konu le ilgili yakalanan şüpheli, "gasp, tehdit" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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