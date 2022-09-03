Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Kibariye 'Annem 'şarkısını söyleyemedi

Alaşehir 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Kibariye, annesinin ölümünden sonra ilk çıktığı sahnede sevenlerini coşturdu. Yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında verilen konserde meydana sığmayan vatandaşlar Kibariye'yi dinleyebilmek için cadde ve sokaklara akın etti.

Annesinin vefatı dolayısıyla çok üzgün olduğunu ayrıca grip olmasına rağmen sahne aldığını belirten Kibariye, “Biliyorsunuz annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Acı çekmeden gitti. Duygu sömürüsü değil bu bir gerçek. Hayat devam ediyor. Çocuklarımız var, ekmeğimiz için, sizler için, sizlerin sevgisi için, kendim için inanılmaz bir şevkle buraya geldim. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze inanmayın. Ben bir yerlere güzelliğimle gelmedim, dolandırıcılıkla gelmedim. Ben buraları sesimle, emeğimle, namusumla, sizlerin sayesinde geldim” diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahnede 24 eser seslendiren Kibariye kendisiyle özdeşleşen ve her konserinde ve katıldığı televizyon programlarında okuduğu ‘Annem’ adlı şarkıyı ise seyircilerden af dileyerek okuyamayacağını söyledi.