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Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Kibariye 'Annem 'şarkısını söyleyemedi

Annesi Makbule Tokmak'ı geçtiğimiz hafta toprağa veren ünlü şarkıcı Kibariye, acısını kalbine gömüp sahneye çıktı. Ancak Kibariye'nin seyircilerden bir isteği oldu. Kibariye, kendisiyle ünlenen 'Annem' şarkısını okuyamayacağını söyleyerek, dinleyicilerinden af diledi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 14:19
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Annesini kaybeden ünlü şarkıcı Kibariye ilk defa 'Annem' şarkısını söyleyemedi seyircilerden özür diledi

Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Kibariye 'Annem 'şarkısını söyleyemedi
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Alaşehir 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Kibariye, annesinin ölümünden sonra ilk çıktığı sahnede sevenlerini coşturdu. Yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında verilen konserde meydana sığmayan vatandaşlar Kibariye'yi dinleyebilmek için cadde ve sokaklara akın etti.

Annesinin vefatı dolayısıyla çok üzgün olduğunu ayrıca grip olmasına rağmen sahne aldığını belirten Kibariye, “Biliyorsunuz annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Acı çekmeden gitti. Duygu sömürüsü değil bu bir gerçek. Hayat devam ediyor. Çocuklarımız var, ekmeğimiz için, sizler için, sizlerin sevgisi için, kendim için inanılmaz bir şevkle buraya geldim. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze inanmayın. Ben bir yerlere güzelliğimle gelmedim, dolandırıcılıkla gelmedim. Ben buraları sesimle, emeğimle, namusumla, sizlerin sayesinde geldim” diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahnede 24 eser seslendiren Kibariye kendisiyle özdeşleşen ve her konserinde ve katıldığı televizyon programlarında okuduğu ‘Annem’ adlı şarkıyı ise seyircilerden af dileyerek okuyamayacağını söyledi.

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Bir garip fani
3.09.2022 14:55
Senin sesinin kalbinin güzelliği yeter be Kiboş.Kalbi çirkin olup yüzündeki maskeyle güzellik taslayanlardan olmadığın için herkes seni seviyor.Annene de Allah rahmet eylesin başın sağolsun Kibariye.  
 
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