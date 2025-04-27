Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahne aldı! Tarkan konserde hüngür hüngür ağladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Megastar Tarkan geçtiğimiz gün 68 yaşındaki annesi Neşe Tevetoğlu’nu gözyaşları içerisinde toprağa vermişti. Annesinin ölümünün ardan sahneye çıkan Tarkan konseri annesinin en sevdiği türküyle açtı. Şarkıyı okumakta zorlanan Tarkan konser esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Tarkan’ın annesi tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatıyla sarsılan ünlü şarkıcı Tarkan konser aldığı sahnede gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcıya destek yağdı.

AVVRUPA TURNESİNİ YARIDA KESMİŞTİ

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Annesini gözyaşlarıyla toprağa veren Tarkan turnesini yarıda keserek hemen İstanbul'a gelmişti. Gözyaşları içinde annesi veda eden Tarkan kısa süre sonra ise şu paylaşımda bulundu:

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Tarkan'dan annesinin kaybı sonrası ilk paylaşım geldiTarkan'dan annesinin kaybı sonrası ilk paylaşım geldi

"ANNE KAYBI İÇTE YANAN HAR BİR ATEŞ"

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."

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KONSERDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Avrupa turnesine devam etmek zorunda olan Tarkan annesinin ölümünden sonra çıktığı ilk konserde gözyaşlarını tutamadı.

ŞARKIYI OKUMAKYA ZORLUK ÇEKTİ

Tarkan, Stuttgart sahnesini annesinin en sevdiği türküyle açtı, o anlarda ağlayarak konuşmakta ve şarkıyı okumakta zorlanan şarkıcıya destek mesajı yağdı.

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