Annesini öldürüp babasını yaraladı iyi hal indirimi aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Annesini öldürüp babasını yaraladı iyi hal indirimi aldı
Erzurum’da annesini öldürüp babasını yaralayan Ahmet Yavuz Köşebent için mahkemeden iyi hal kararı çıktı. Mahkeme Köşebnent için iyi hal indirimi ile birlikte müebbet ve 15 yıl hapis cezası verildi.

Üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi Serpil Köşebent'i 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Köşebent, gelen sesler üzerine odaya giren babası Nevzat Köşebent'i de yaraladı. Babası ile yaşanan arbedede Ahmet Yavuz Köşebent de elinden yaralandı. Nevzat Köşebent, yaralı halde karşı dairedeki komşusuna sığındı. Komşuları tarafından elindeki bıçak alınan Ahmet Yavuz Köşebent, çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Ahmet Yavuz Köşebent hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. İddianamede, Köşebent için annesine yönelik eylemi nedeniyle 'Üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babasına yönelik eylemi nedeniyle de 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Ahmet Yavuz Köşebent'i, annesine yönelik 'Üstsoya karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum etti. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanığın baba Nevzat Köşebent'e yönelik eylemi nedeniyle de 'Nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek' suçundan verilen 18 yıl hapis cezası yine iyi hal indirimi ile 15 yıla düşürüldü. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Son Haberler
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var Spor
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var
Texas’ı kasırga vurdu: 4 ölü Dünya
Texas’ı kasırga vurdu: 4 ölü
AKP'li belediye başkanının babası affedildi. İki Saadet Partili müşahidi öldürmüş müebbet hapis cezası almıştı Gündem
AKP'li belediye başkanının babası affedildi. İki Saadet Partili müşahidi öldürmüş müebbet hapis cezası almıştı
Mussolini'nin sığınağı halka açıldı Gündem
Mussolini'nin sığınağı halka açıldı
Trabzonspor'un ilk golünü atan efsane futbolcu vefat etti Spor
Trabzonspor'un ilk golünü atan efsane futbolcu vefat etti
Kimse ne olduğunu anlamadı. Giyinmiş mi yoksa soyunmuş mu Magazin
Kimse ne olduğunu anlamadı. Giyinmiş mi yoksa soyunmuş mu
Rasim Ozan dili dolanarak Fenerbahçe başkanlığını kimin kazanacağını açıkladı Spor
Rasim Ozan dili dolanarak Fenerbahçe başkanlığını kimin kazanacağını açıkladı