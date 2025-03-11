Annesini rehin aldı polis kurşunu ile öldü! Nefes kesen operasyon: Yaralı bina duvarı delinerek kurtarıldı

Olay, saat 14.00'te Cevatpaşa Mahallesi Fırat Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinin balkonuna elinde av tüfeğiyle çıkan kişiyi görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, eve çıkan tüm yollar kapatıldı. Annesi Ş.A.'yı rehin aldığı öğrenilen Burak Arseven, balkona çıkarak elindeki tüfeği zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu. Polisin ikna çabaları sürerken, Arseven'in elinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ikna etmeye çalışan komşusu Fikret Okay, karnından ağır yaralandı.

POLİS DUVARI DELİP, BİNAYA GİRDİ

Polis ekipleri, 2'nci kattaki evinin balkonundan av tüfeğiyle ateş edip Okay'ı yaralayan Burak Arseven'den silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Ancak Arseven polise direndi, yerde yatan Okay'ın hastaneye götürülmesine de izin vermedi. Bunun üzerine polis ekipleri, arka taraftan duvarı delip, şüphelinin bulunduğu binaya girdi. Buradan Okay'a ulaşan ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Fikret Okay, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OPERASYONDA VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Arseven balkonda mükareci polislerle görüşürken binaya giren polis ekipleri ise çilingir yardımıyla eve girip, oğlu tarafından rehin alınan anne Ş.A.'yı kurtardı. Ardından operasyon düzenlendi. Teslim olmayan Arseven, çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir polis de hafif şekilde yaralandı. Arseven'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün, Cevatpaşa Mahallesi Fırat Çıkmazı No: 7/3'te annesi Ş.A. ile birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları bulunan şüpheli Burak Arseven'in annesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine; emniyet birimlerimizce saat 13.30 sıralarında söz konusu adrese intikal edilmiştir. Şüpheli polisleri görünce eline tüfek alarak evinin balkonuna çıkmış ve annesini rehin almıştır. Elinde bulunan tüfekle balkonundan çevredeki vatandaşları tehdit etmeye başlayan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan komşusu F.O.'yu karnından hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır. Yaralanan F.O., hastaneye kaldırılmış olup tedavisi devam etmektedir. Emniyet birimlerimizce çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup şüpheli şahsın tüfeği bırakması yönünde gerekli çalışmalar yapılmış bu esnada evde bulunan annesi kurtarılmıştır. Şüphelinin saat 15.40 sıralarında polislerimize hedef gözeterek tekrar ateş etmeye başlaması üzerine müdahale edilerek saat 15.50'de etkisiz hala getirilmiştir. Olayda bir polis memurumuz hafif yaralanmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.