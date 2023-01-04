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  • Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı

Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı

Annesine “Senin o çocuk dediklerin şöyle” diyerek bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlatan küçük çocuk bir anda sosyal medyada en çok izlenenler sıralamasına girdi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 23:06
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Annesinin ağzı açık kaldı. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı

Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
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Sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına giren annesi ile tartışan çok “Senin o çocuk dediklerin böyle” diyerek taklit yapıyor.

Daha sonar ise bir çocuğun kırlarda koşarak büyümesi gerektiğini anlatan çocuk, annesinin de küçük olduğunu ama büyüdüğü zaman onunda akıllandığını anlatıyor.

İzzet çapa ise sosyal medya hesabından videoyu yayınlayarak “Herkes ayağını denk alsın... İşte böyle bir kuşak geliyor... Biz bu kıvama, düzene baş kaldıracak bu cesarete ve söyleme ancak üniversite çağlarımızda gelebilmiştik... Allah ana babaların yardımcısı olsun...” dedi.

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Hasan
4.01.2023 09:34
ÇOcuğun ağzı laf yapıyor. Lakin okuyacağı okulların içi bomboş. Eğitim kadrosu yandaşlarla dolu. Eğitim falanda yok. Düşünmeyen konuşmayan muhakeme gücü olmayan nesil istiyorlar.  
 
Ömer KARACAN
4.01.2023 09:28
Büyüklere ders, Ateş parçası maşallah...  
 
BJK gakko
4.01.2023 09:11
Nolursa olsun bir çocuk annesiyle böyle konuşamaz, saygı çerçevesini aşmış bu çocuk, yetiştirende iş yok demek ki  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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