Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi! Kan donduran olay

Kaynak: Haber Merkezi
Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi! Kan donduran olay

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir adam, kısa bir süre önce evde yaşamını yitiren 100 yaşındaki annesini tekerlekli sandalyeye koyarak sokak sokak gezdirmek zorunda kaldı. Sebebi ise duyanları hayrete düşürdü.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı Annesinin hayatını kaybetmesi sonrası oğlu, annesinin cansız bedenini sokak sokak gezdirdi.

100 yaşındaki kadının kısa bir süre önce evinde öldüğü ifade edildi. Annesi için sağlık görevlilerini çağırdığını belirten adam, Sosyal Yardım Departmanına yönlendirildiğini, kurumdan gelecek ekipler tarafından annesinin alınacağını söylediklerini belirtti. Uzun süre bekledikten sonra kimsenin gelmemesi nedeniyle adam, annesini bir tekerlekli sandalyeye koyarak kuruma götürmek için dışarı çıkardı.

ADAM CİNAYETLE SUÇLANDI

Annesinin cesedini siyah bir örtüyle kapatan adam, yolda karşılaştığı insanların şaşkın bakışlarına maruz kaldı. Yerel uyuşturucu satıcıları ise annesinin cesediyle yürümek zorunda kalan adamı yolda durdurup cinayetle suçladı. Civardakilerden biri, ''Sen kafayı yemişsin'' şeklinde tepki gösterdi.

Yaşlı kadının cesedi morga götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Otopsi sonucu ise bekleniyor.

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