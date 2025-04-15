Annesinin feryadı yürek dağladı! 7 yaşındaki Cumali’den 4 gündür iz yok...

Adana Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali'den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Aile ve işçiler, yaptıkları aramada çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Televizyon programcısı gazeteci Müge Anlı da aramalara katıldı.

Cumali 3 gündür kayıp: Acılı anne feryat içinde

Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Yaklaşık 200 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali'yi aradı ancak bir terliği dışında başka bir iz bulamadı.

Gece geç saatlere kadar yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmazken sabahın erken saatlerinde ekiplerin arama çalışması yeniden başladı.

Ekiplerin, sulama kanalının Akdeniz'e döküldüğü noktada arama çalışmasını yoğunlaştırdığı bildirildi.

KANAL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

Oğlunun bulunması için yardım isteyen Karanfil Timi, "Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. 3 gündür çıkmıyor benim kuzum. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun" dedi. Ayakta duramayan Karanfil Timi'yi, yakınları teselli etmeye çalıştı.