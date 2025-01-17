Annesinin hakaretlerini kaldıramadı! Futbolcu Enis Destan her yerden sildi

Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Oğlunun nişanına gitmeyen Gül Destan sosyal medya hesabından “Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış” gelinine ağır hakaretlerde bulunmuştu.

HER YERDEN SİLDİ

Bu sözler Enis Destan'ı fena kızdırdı. Genç futbolcu, annesinin yaptıklarını sindiremedi bütün sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

NE OLMUŞTU

Trabzonspor’da forma giyen genç futbolcu aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Enis Destan'ın annesi Gül Destan sosyal medya hesabından gelinine adeta ateş püskürmüştü. O paylaşımlar sosyal medyada olay olmuştu.

"BENİM OĞLUMUN DENGİ DEĞİL" DEMİŞTİ

"Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum.”Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. "

"OĞLUMUN YAŞI EVLİLİK İÇİN ERKEN"

"Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

"Enis Destan’ın böyle bir annesi varken düşmana ihtiyacı yok. Bu kafayla çocuğun futbol hayatını da bitirir."

"Bir anne evladına bunu yapar mı? Bu paylaşımlar elbette huzursuzluk yaratacak… Oğlunun mutluluğunu isteyen bir anne bunu yapar mı?.. Bırak yaşasınlar aşklarını doya doya.."