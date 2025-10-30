Modacı Tuba Ergin’in tasarladığı “Miras” adlı defile, Gaziantep’teki tarihi Dolikhe Antik Kenti’nde düzenlendi. Antik atmosferin büyüleyici ortamında yürüyen Su Atacan, sade duruşu ve zarafetiyle göz doldurdu.

M.Ö. 300’lü yıllara uzanan Dolikhe Antik Kenti, bu yıl 28 Ekim’de gerçekleşen “Miras” defilesine ev sahipliği yaptı. Defile, tarih ile modayı birleştiren konseptiyle büyük beğeni kazandı. Su Atacan’ın podyumdaki performansı, etkinliğin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

ANNESİ GİBİ GENÇ YAŞTA BAŞLADI

Annesinin izinden giderek genç yaşta mankenliğe başlayan Su Atacan, Pınar Altuğ’un kariyerine benzer bir başlangıç yaptı. Pınar Altuğ da 16 yaşında modellik yapmaya başlamış, 1994’te 19 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilerek kariyerinde önemli bir başarı elde etmişti.

TUBA ERGİN İLE İKİNCİ NESİL İŞ BİRLİĞİ

Modacı Tuba Ergin, geçtiğimiz haziran ayında Antalya’daki Hadrian Kapısı’nda düzenlenen tarihi defilede Pınar Altuğ’u podyuma çıkarmıştı. Bu kez Altuğ’un kızı Su ile çalışarak iki kuşağı buluşturan Ergin, moda dünyasında nostalji ve gençliği harmanlayan bir projeye imza attı.

“KIZIMLA GURUR DUYUYORUM”

Pınar Altuğ, kızının ilk podyum deneyimi sonrası duygularını paylaştı. Ünlü oyuncu, “Su’yu sahnede görmek beni çok gururlandırdı. Kendi ayakları üzerinde durduğunu görmek bir anne için en büyük mutluluk” dedi.