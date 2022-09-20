Annesinin karnında 5 kez kan nakli yapıldı, hayata tutundu

Söke’de bir lokantada pide ustası olarak çalışan Zafer Aydemir ve ev hanımı eşi Arife Aydemir ilk çocuklarını kan uyuşmazlığından kaybetti. Çift ikinci çocukları için hastaneye başvurdu. 2 çocukları daha dünyaya geldi. 4'üncü kez hamile kalan Arife Aydemir, ilk bebekteki sıkıntıyı yaşamamak için Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fedi Ercan'a muayeneye gitti.

Muayeneler yapıldı, testlerde bebeğin anne karnında kan uyuşmazlığı yaşadığı tespit edildi. Bebeğe, gebelik boyunca anne karnında 5 kez kan nakli gerçekleştirildi ve 2,5 ay önce dünyaya gelen bebek 27 gün boyunca yoğun bakımda kaldı.

Aydın'da anne karnında ilk kez uygulanan kan nakli ile sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe 'Ceylan Eva' adı konuldu.

"YAŞADIĞI İÇİN MUTLUYUZ"

İlk kontrollerde sonuçlar kötü çıktığında çok üzüldüğünü belirten anne Arife Aydemir, "Gece rüyamda bebeğimin ceylan olduğunu gördüm, bu rüya beni çok etkiledi. Sağlıklı bir şekilde doğunca adını Ceylan Eva koyduk. Çok mutluyuz" diye konuştu.



Yapılan işlemin öneminin altını çizen Doç. Dr. Fedi Ercan ise şunları söyledi:

" Göbek kordonundan erişkinlere verilen kana benzer ama yapılan oldukça ince bir işlemdi. Bebeğin anne karnında hayata tutunmasını sağlayan bir işlemdi. Kan uyuşmazlığı olan bebeklere kan vermediğimiz zaman anne karnında su toplayarak hayatlarını kaybediyorlar. Türkiye'de bunu riskli gebelik uzmanları yapabiliyor. Bebekle kan uyuşmazlığı olan annelerin bir kısmında bu işlemin yapılması gerekiyor. Yenidoğan ekibimiz, doğum sonrasında da 27 gün yoğun bakımda bebeği takip etti. Doğumdan sonra da kan nakli ihtiyacı oldu ve şu anda sağlıklı."

DHA