Annesinin ölümünden sorumlu tuttu: İki doktoru darp etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Annesinin ölümünden sorumlu tuttu: İki doktoru darp etti

Konya’da bir kişi annesinin ölümünde sorumlu tutuğu Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli iki doktoru darp etti. Olay sonları şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. Elif Sivri, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Annesinin ölüm haberini alan oğlu H.A.S., Dr. Yasin Esen ve Dr. Erol Mangır'a saldırdı. Doktorlar darp sonucu hafif yaralanırken, ihbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Doktorların şikayeti üzerine H.A.S. gözaltına alındı.

'GÖREVEMİZİ YAPAMADIK ENGEL OLDU'

Doktorlardan Erol Mangır, "35 gündür hastamız burada tedavi altındaydı. Bugün hastamız biraz daha kötüleşmiş, entübe edilmişti. Ailesine detaylı bilgi verilmişti. Sonra oğlu olduğunu öğrendiğimiz bir kişi elini kolunu sallayarak yoğun bakıma girip önce Yasin hocamızı darp etti. Ben de müdahale etmek istedim ancak yüzüme 2 kez darbe aldım ve boğazım sıkıldı. Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6'ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu. Biz sağlıklı bir şekilde sağlık dağıtmak istiyoruz. Böyle kendini bilmez 3-5 insanın canice ve magandaca tavırları yüzünden hem hastalarımızın canı tehlikeye düşüyor hem de kendi canımız tehlike içerisinde. Her gün 06.00'da geliyorum, akşam eve gittiğimde hangi hastaya ne yapabilirim diye düşünüyorsam, herkesin aynı bilinçte olması gerekiyor" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Annesinin ölümünden sorumlu tuttu: İki doktoru darp etti

Annesinin ölümünden sorumlu tuttu: İki doktoru darp etti

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