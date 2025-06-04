Annesiyle boşanma aşamasındaki babasını defalarca bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara'da bir kişi, annesi ile boşanma aşamasındaki babasını sokak ortasında bıçakladı.


Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tuna Sokak üzerinde meydana geldi. İsrafil D. annesi ile boşanma aşamasındaki babası Mikail D. ile sokak üzerinde karşılaştı.

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Baba ve oğul arasında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İsrafil D. yanında taşıdığı bıçakla babasını sokak ortasında defalarca bıçakladı.

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Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye sevk etti.
Sincan polisi olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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