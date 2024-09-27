Annesiyle tartışan oğlu evi ateşe verdi

Isparta'da üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, annesi Asuman Ö. ile tartışan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen oğlunun evi ateşe vermesi sonucu çıktığı iddia edildi. Yenice Mahallesi 2508 Sokak'ta bulunan binanın çatı katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı, ancak yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, ev sahibi Dudu B. kiracısı Asuman Ö. hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu. Asuman Ö.'nün oğlunun akli dengesinin yerinde olmadığı ve bu nedenle tartışma sonrası yangını çıkardığı bildirildi.