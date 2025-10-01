Anneye ve babaya doğum izni artıyor: Hükümet düğmeye bastı

Doğum oranlarının düşmesine çözüm arayan hükûmet, kadın ve erkek memurların doğum izinlerini artırmaya hazırlanıyor. Hazırlanan taslakta kadın memura 24 hafta, babaya ise 15 gün doğum izni öngörülüyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye’de son yıllarda azalan doğum oranlarının artırılmasını teşvik etmek için hükûmet, uzun süredir tartışılan kadınların doğum izni sürelerini artıracak düzenleme için düğmeye bastı. Hazırlanan taslakta, kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilmesi öngörülüyor.

Mevcut mevzuatta izin süreleri, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenmesine ilişkin hüküm de uygulanmaya devam edecek.

Eşi doğum yapan babalara verilen izin de artırılıyor. Bu kapsamda hâlen erkek memurlara eşinin doğum yapması hâlinde verilen 10 günlük izin 15 güne çıkarılıyor. Taslakta ayrıca, 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilmesi de düzenleniyor.

Taslağın gerekçesinde, son yıllarda doğum oranlarının azalması ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kriterlerinde ‘çok yaşlı nüfus’ statüsünde yer almaya başlamış olması göz önünde bulundurulduğunda, doğum izninin artırılması ile nüfus politikasının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.