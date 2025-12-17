Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı, boşanma aşamasında eşi tarafından katledilen Fadim Temirhanoğulları'nın davasında karar çıktı. Sanık Savaş Temirhanoğulları'na "iyi hal indirimi" uygulanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası sinir krizi geçiren anne Mediha Saçlı, "Cezaevinde o suçlular bayram edecek. Çocuklarımız, kadınlarımız öldürülüyor. Verilen ceza hak mıdır? Benim çocuğum toprağın altında yatıyor, öldürüldü. Paramparça edildi. Orada yiyip içip yatacaklar. Ödül gibi ceza" dedi.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Savaş Temirhanoğulları'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', İnal'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 9'uncu duruşması, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Önceki duruşmada mütalaasını veren savcı, 2 sanık için ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Son savunmasını yapan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Amacım öldürmek değildi, 30 yıldır eşime karşı bir şiddetim olmadı. Pişmanım" diye konuştu. Olaya müdahil olmadığını belirten sanık Fikret İnal ise "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

'HAKARET' VE 'TEHDİT' SUÇLARINDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, Savaş Temirhanoğulları'na ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verip, 'iyi hal' indirimi uyguladı. Sanığın cezası ömür boyu hapse çevrilirken, diğer sanık Fikret İnal ise 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Temirhanoğulları, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından da delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt ise karara tepki göstererek, elini kolunu sallayan herkesin çok rahat bir şekilde birisini öldürebileceğini ifade etti. Kurt ayrıca, "Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulandı. Bunun gerekçesini ise hala bilmiyoruz. Sanık, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından da beraat etti. Oysa ortada tüm deliller mevcuttu. Cinayetin tasarlanarak ve planlanarak işlendiği herkesin gözü önünde açıktı. Ancak 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ceza verilmedi. Savcılık mütalaasının tam tersine, sanığa 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası, Fikret İnal'a ise 19 yıl hapis cezası verildi. 'İyi hal' indirimini duyduktan sonra onların içi rahatlamıştır. Tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacak, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu kararı istinafa taşıyacağız" dedi.