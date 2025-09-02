Anno 117'nin sistem gereksinimleri belli oldu

Ubisoft’un uzun süredir merakla beklenen şehir kurma oyunu Anno 117, 13 Kasım 2025’te oyuncularla buluşacak. Oyun, altı yılı aşkın bir süredir piyasada olan Anno 1800’ün ardından teknik ve görsel açıdan önemli bir evrim geçiriyor. Next-Gen grafiklerle donatılan Anno 117, Latium ve Albion gibi iki farklı senaryo sunarken, PBR (Physically Based Rendering) teknolojisi sayesinde ışıklandırma ve materyal etkileşimlerini çok daha gerçekçi hâle getiriyor.

MİNİMUM VE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Anno 1800’de Intel i5 3470 veya AMD FX 6350 gibi işlemciler yeterliyken, Anno 117’de minimum olarak Core i7-7700 veya Ryzen 5 1600 gerekiyor. RAM ihtiyacı da iki katından fazla artarak minimum 16 GB’a çıkarken, önerilen sistem için 32 GB RAM tavsiye ediliyor. Ekran kartı tarafında da büyük sıçrama söz konusu; eski oyun GTX 670 ile çalışırken, yeni oyunda GTX 1660 (6 GB) veya Radeon RX 5600 XT (6 GB) minimum gereksinim olarak öne çıkıyor.

Depolama tarafında ise demo sürüm için 50 GB SSD yeterli, ancak AVX2 desteği artık bir zorunluluk. Önerilen sistemlerde ise RTX 4070 Ti Super veya Radeon RX 7900 XT gibi üst seviye ekran kartlarıyla oyun en yüksek grafik detaylarında oynanabilir.

PERFORMANS VE OYUN DENEYİMİ

Oyunun grafik yoğunluğu, eski sistemlerde düşük ayarlarda bile performans düşüşüne yol açabilir. Özellikle 8 veya 12 GB VRAM’e sahip ekran kartlarıyla bazı görsel ödünler vermek gerekebilir. Ubisoft, PC teknik detaylarını resmi olarak yayınladığında çözünürlük ve FPS verileri daha net şekilde görülebilecek.

Anno 117, görsel ve sistem gereksinimleri açısından önceki oyunlardan ciddi şekilde ayrılıyor. Oyuncular, oyun deneyimini tam anlamıyla yaşayabilmek için güncel donanım tercih etmeli. Demo sürümü, tam sürümle benzer gereksinimlere sahip olacak şekilde tasarlandı.