ANOREKSİYA DEĞİL SOSYAL MEDYA

Nihal Candan’ın ölüm nedeni anoreksiya nevroz olarak açıklandı.

Bana göre ise gerçek ölüm nedeni sosyal medyaydı.

Bu genç kadın sosyal medyada yaptığı yayınlarla görünmek, fark edilmek, tanınmak, takdir edilmek, sevilmek, para kazanmak istemişti.

Biraz fiziksel güzelliğiyle, biraz şiveli konuşmasıyla, annesinin tanımıyla“soytarılık yaparak” kısa sürede “şöhret”e ulaştı.

Ama onun “şöhret”inden yararlanmak isteyen bir çeteye yardım ettiği iddiasıyla tutuklanması her şeyi değiştirdi.

Cezaevi koşullarına dayanamadı, içine düştüğü bunalımla örtülü intiharı seçerek yiyip içmemeye başladı. Sonuçta hızla zayıfladı, tahliye edilip tedavi altına alınmasına karşın kurtulamadı, henüz 30 yaşında hayata veda etti.

...

Nihal Candan’ın ölümü dolayısıyla genç insanların neden sosyal medyaya yöneldiğini, neden bu platform vasıtasıyla kısa sürede şöhrete ve paraya kavuşmak istediklerini sorgulamak gerekiyor.

Böyle bir sorgulama yapıldığında karşımıza ağırlıklı olarak eğitim sistemimizdeki yanlışlıkların çıkacağını düşünüyorum.

Eğitim sistemimiz anaokulundan itibaren herkesi yeteneğine göre yönlendirmeyi becerebilseydi; onlara örneğin müzik, sinema, tiyatro, resim, edebiyat, spor, mühendislik, mimari ve bilim alanlarında kendilerini var etme, kanıtlama imkânı verilebilseydi eminim ki fenomenlik bu kadar cazip olmaz, binlerce genç sosyal medyada görünmek, çok beğeni alıp şöhret olmak ve para kazanmak için çırpınıp durmaz, tehlikeli sularda yüzmezdi.

GALATA KULESİ’NDEN ATLAMAK

Naci G. (22), Galata Kulesi’nden atlayarak yaşamına son verdi geçen hafta.

Bundan önce de kulede intihar olayları yaşanmıştı.

Osman Demir(18), Emre Kafa(19), Hilal Yağmur (20), Tugay Çeliktenyıldız (23), Nahit Güney(26), Hamit Tadik (26) son yıllarda kuleden atlayarak intihar eden isimlerden bazılarıydı.

...

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın 18 yaşındaki oğlu Vedat da 1973’de kuleden atlayarak yaşamına son vermişti.

Ünlü şair oğlunun ölümü üzerine “Galata Kulesi” şiirini yazmıştı:

6 Haziran 1973

Pırıl pırıl bir yaz günüydü

Aydınlıktı, güzeldi dünya

Bir adam düştü o gün Galata Kulesi’nden

Kendini bir anda bıraktı boşluğa

Ömrünün baharında

Bütün umutlarıyla birlikte

Paramparça oldu

Bir adam benim oğlumdu...

Gencecikti Vedat

Işıl ışıldı gözleri

Bütün insanlar için sevgiyle doluydu

Çıktı apansız o dönülmez yolculuğa

Kendini bir anda bıraktı boşluğa

Söndü güneş, karardı yeryüzü bütün

Zaman durdu

Bir adam düştü Galata Kulesi’nden

Bu adam benim oğlumdu

“Açarken ufkunda güller alevden”

Çıktı, her günkü gibi gülerek evden

Kimseye belli etmedi içindeki yangını

Yürüdü, kendinden emin

Sonsuzluğa doğru

Galata Kulesi’nde bekliyordu ecel

Bir fincan kahve, bir kadeh konyak

Ölüm yolcusunun son arzusu buydu

Bir adam düştü Galata Kulesi’nden

Bu adam benim oğlumdu

Küçüktü bir zaman

Kucağıma alır ninniler söylerdim ona

“Uyu oğlum, uyu oğlum, ninni”

Bir daha uyanmamak üzere uyudu Vedat

6 Haziran 1973

Galata Kulesi’nden bir adam attı kendini

Bu nankör insanlara

Bu kalleş dünyaya inat

Şimdi yine bir ninni söylüyorum ona

“Uyan oğlum, uyan oğlum, uyan Vedat.”

...

Galata Kulesi’nde defalarca restorasyon çalışması yapıldı.

Ne var ki intiharlara karşı hiçbir önlem alınmadı.

Bunalımdaki insanların kendini aşağıya bıraktığı seyir terasına kulenin dokusunu bozmayacak şekilde camdan bir kafes yapmak çok mu zordur Allah aşkına?

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI

Pakistan, 2026 Nobel Barış Ödülü’ne ABD Başkanı Donald Trump’ı aday göstermiş.

İnanılır gibi değil!

Aday gösteren Pakistanlı yöneticiler, Gazze’de 60 bini aşkın kişinin Trump’ın desteğini arkasına alan İsrail tarafından öldürüldüğünü bilmiyorlar mı?

Trump’ın son olarak İran’da neler yaptığını görmüyorlar mı?

...

Oldu olacak; önümüzdeki günlerde Neron’a ömür boyu başarı, Stalin’e kardeşlik, Mussolini’ye dostluk, Hitler’e sevgi ödülü verilmesini de istesinler bari.