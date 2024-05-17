Anpa Gross artık Anadolu’da

ANPA GROSS Marketler Zinciri’nin gerek AVM gerekse Gross olarak büyümesini sürdürdükleri ve yatırımlarına bir yenisi daha Gaziantep ‘de 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da ekliyor.

ANPA GROSS, bundan sonra kaliteli ve hesaplı alışveriş anlayışını Gaziantepliler’ in hizmetine sunacak. ‘ANPA GROSS 27 AVM’ ve ‘ANPA GROSS Mağazası’ bundan böyle Gaziantepliler ’e yeni bir alışveriş fırsatı verecek.

Gaziantep’te halkın alışveriş alışkanlıklarını yenilikçi, dijital mağaza alanıyla değiştirmek için kolları sıvayan ANPA GROSS, Gaziantep’te kaliteli ve hesaplı alışverişin tek adresi olma için yola koyuldu. Böylece sadece Gaziantep’in değil Güneydoğu Anadolu’nun en güçlü, en yenilikçi ve dünyada bir ilk olan 1.000 m2’lik alana sahip LED ekranlarının yer aldığı ilk projesi olacak. Böylelikle halkın da alışılmış alışveriş alışkanlıklarına yeni bir farklılık getiriyor.

“AVM’LERE YENİ BİR HEYECAN KATTIK”

ANPA GROSS Marka ve Yatırım Direktörü & Danışmanı Fatma Bozdağ, yönettikleri AVM’lere bir yenisini de Gaziantep’te eklediklerini ve AVM’de renovasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. ANPA GROSS ile mevcutta 500 bin metrekarelik bir alanı yönettiklerini vurgulayan Fatma Bozdağ, artık AVM’lerde de alışkanlıkların değiştiğini ve çekim gücü yaratmanın şart olduğunu söyleyerek, ANPA GROSS ile bu süreci çok iyi yöneterek, artık AVM’lerde ciddi çekim gücü ile müşteri deneyimlerinin artarak sektöre çok ciddi faydalarının olduğunu söyledi.

Fatma Bozdağ, “Baktığımızda alışveriş merkezlerine de yeni bir heyecan kattık diyebilirim. Çünkü biz AVM’lerde aynı ANPA GROSS'taki mantıkla hızlı ve iyi bir hizmet anlayışı sergiliyoruz. Yani içerideki kiracılarımızla, iş ortaklarımızla, partnerlerimizle çapraz kampanyalar yapıyoruz. Diyoruz ki biz koşuyoruz, siz de koşmalısınız. AVM’lerde yeni bir konsept ve sistem yarattık. “sözlerini ifade etti.

Emka Danışmanlık olarak ANPA GROSS ile güçlerini birleştirdiklerini ifade eden Fatma Bozdağ, “Emka Danışmanlık olarak; kiralama, yönetim ve yenileme ile projelerimizde artık Anadolu’da da büyümeye devam ediyoruz” ifadeleri kullandı.

“ANPA GROSS MARMARA BÖLGESİNDEKİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ BAŞARISINI ARTIK ANADOLU’YA TAŞIYOR”

ANPA GROSS olarak Gaziantep açılışında müşterilere çok büyük indirim ve kampanya müjdelerini de duyuracaklarını dile getiren Fatma Bozdağ, “Her zaman olduğu gibi rekabetçi fiyat politikamızla tüketici dostu olmaya devam edeceğiz. Çok büyük indirim ve kampanyalarımız olacak. Zaten bizim kampanyalarımız 365 gün devam ediyor aslında. Fiyat politikamızla tüketicilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Gaziantep ANPA GROSS marketimizde 40 bine yakın ürün çeşitliliğimiz var. İstanbul’daki mağazalarımızda uyguladığımız fiyat politikasıyla rekabet edebilen bir grup yok. Marka ürünleri uygun fiyata satıyoruz çünkü” değerlendirmesinde bulundu.

Fatma Bozdağ, ANPA GROSS olarak Gaziantep’ten sonra Anadolu ve Marmara Bölgesi projeleri ile açılışlara devam edeceklerini söyledi.