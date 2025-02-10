Ansu Fati Beşiktaş’ın teklifine yanıt verdi

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in gelecek planları arasında yer almayan Ansu Fati'nin başka bir takıma kiralanması planlanıyor.

Ancak futbolcunun, sezon sonuna kadar süre alamayacağını bilmesine rağmen Barcelona'da kalmakta kararlı olduğu belirtildi.

Sport'un haberine göre; Fati'nin menajeriyle görüşen yönetim, 22 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasını sağlayacak bir formül bulma arayışında.

Teknik Direktör Flick de İspanyol yıldızla geçtiğimiz aralık ayında görüşerek ara transfer döneminde kendisine takım bulmasını istemiş ancak golcü oyuncu gelen teklifleri kabul etmemişti.

Haber detayında Ansu Fati'ye transfer teklifinde bulunan son takımın ise Beşiktaş olduğu belirtildi. Siyah beyazlıların kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Fati'nin Beşiktaş'ın önerisini de kabul etmediği kaydedildi.

Genç oyuncunun Barcelona'da kendini daha güvende hissettiği ve öngörülemeyen bir macerayı kabul etmektense takımında kalmayı tercih ettiği ifade edildi.