Antakya Film Festivali devam ediyor

Festivalin düzenlendiği Koç Konteyner Kent'te, ön jüriden geçen Timur Garafutdinov'un yönettiği "Grandson", Kuzma Vostrikov imzalı "Aar", Helen Silvander'in yönettiği "Curl", Dogga Karaalp'in yönettiği "Paracosm" ve Merve Kuş Mataracı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Emma" ile Yeşilçam filmlerinden "Pehlivan"ın gösterimi yapıldı.

Film gösterimlerinin yanı sıra kukla sanatçısı Mesut Sarıoğlu'nun kurduğu "Uçan Eller Kukla Evi", çocuklar için kukla tiyatrosu performansı sergiledi. "Çirkin Ördek Yavrusu" oyununu canlandıran ekip, çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Daha sonra arp sanatçısı Zeynep Öykü, Rönesans'ın önemli lavta ustası ve bestecisi John Dowland'den eserler seslendirdi.

Suavi Karaibrahimgil'in başkanlığını yaptığı Dostlar Dayanışması Derneğinin Hatay'daki aşevi Dostlar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen konserin sonunda Dernek Başkan Yardımcısı Adnan Güzelmansur, Öykü'ye plaket takdim etti.

Ödülü alırken konuşan ünlü sanatçı, bu ödülün kendisi için çok manidar olduğunu belirterek, "Hatay'ın benim gözümde ayrı bir önemi var. Buranın halkının kültür seviyesi çok yüksek. Bundan önce burada yaptığım konserler çok ilgi görmüştü. Şimdi tabii deprem nedeniyle daha farklı şartlarda sahneye çıktım." ifadesini kullandı.

Öykü, ilerleyen yıllarda Hataylılarla daha iyi koşullarda buluşmayı umduğunu kaydetti.

Yaklaşık 800 filmin başvurduğu ve 91 filmin ön jüriden geçtiği festivalin etkinlikleri, Hatay halkının acılarının paylaşılması için Hatay'daki konteyner kentlerde gerçekleştiriliyor.

Festivale başvuran adaylar "Uzun Metraj Film", "Belgesel Film", "Belgesel Kısa Film", "Kısa Kurmaca Film", "Öğrenci Kısa Kurmaca Film", "Animasyon Kısa Film" ve "Deneysel Kısa Film" kategorilerinde yarışıyor.

Jüri başkanlığını Murat Şeker'in yapacağı festivalin Uzun Metraj jürileri Didem Balçın, Ceylan Özgün Özçelik, Kida Khodr Ramadan, Terry Chor, Laura Lehmus, Valerie Bert ve Kamran Rasoolzadeh'den oluşuyor.

Kısa Metraj jürisinde ise Ali Tanrıverdi, Tim Seyfi, Lila Gürmen, Eldiar Madakim ve Fesih Alpagu yer alıyor

Belgeselde Hayriye Savaşçıoğlu, Atsuko Suetomi, Kadir Kaymakçı, Adzhibaev Ibadylla ve Farhan Umedaly jürilik yaparken festivalin Yeşilçam Jürisi ise Mehmet Güleryüz, Burhan Gün ve Çiğdem Vitrinel'den oluşuyor.

11. Uluslararası Antakya Film Festivali, 19 Ekim'e kadar sürecek.