Antakya Medeniyetler Korosu Denizli'deydi

Kahramanmaraş depreminde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü kapsamında "Dayanışma Konserleri"nin ikincisini Denizli'de gerçekleştirdi.

Antakya Medeniyetler Korosu Denizli'deydi

AA

AB Türkiye Delegasyonu desteği, Denizli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Sanayi Odası işbirliğinde Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan koro sahne aldı.

Koro, depremlerde hayatını kaybeden koro üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu, Ahmet Fehmi Ayaz ve yaşamını yitirenler anısına şarkılar seslendirdi.

Bazı şarkılarda, depremlerde zarar gören illerden görüntülerin gösterildiği sırada dinleyiciler gözyaşlarını tutamadı.

Antakya Medeniyetler Korosu türkü, deyiş, bozlak, hoyrat ve marşlardan oluşan repertuvarını seslendirdi.

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Koro "Dayanışma Konserleri"ni Eskişehir, Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Şanlıurfa'da da verecek.

Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu hem Denizlililerin hem de çeşitli kentlerden yardımseverlerin gönderdiği yardımların deprem bölgesine kısa sürede sevk edildiğini söyledi.

Kasapoğlu, depremin yaralarını tüm Türkiye'nin el birliğiyle sarmaya çalıştığını ifade etti.

Şef Yılmaz Özfırat ise bugüne kadar dünyanın çeşitli yerlerinde 2 binden fazla konser verdiklerini dile getirdi.

Kimsenin Türkiye'yi bölüp parçalayamacağını anlatan Özfırat, "Bizdeki bu kardeşlik oldukça yapamazlar. Bu akşam biraz güleceksiniz, biraz ağlayacaksınız, biraz duygulanacaksınız. Emin olun ama bu kapıdan çıkarken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz için gurur duyacaksınız." dedi.

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