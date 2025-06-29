Antakya’da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Antakya’da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli hırsızlık suçları nedeniyle aranan 3 kişi yakalandı.

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli hırsızlık suçları nedeniyle aranan 3 kişi yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş operasyonlarına devam ediyor. Ekiplerin Antakya ve İskenderun ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda; hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan yakalama emri ve bu suçtan 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.O. , hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.K., açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.A. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.,

Antakya’da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

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