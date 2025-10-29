YENİÇAĞ - Hatay / Mehmet Burgaç

Antakya’da kadınlar, Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önünde bir araya gelerek 11. Yargı Paketi’ne öfkelerini haykırdı. Antakya Kadınlar Birleşik Güçlü Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen eylemde, “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz!”, “Nefrete İnat Yaşasın Hayat!” ve “Kadınlar Susmadı Susmayacak!” sloganları sokakları inletirken, kadınlar paketin kadınları ve çocukları hedef alan maddelerine ateş püskürdü.

Platform Sözcüsü Sinem Özkan, paketin TCK’ya eklemeyi planladığı “ulaşım araçlarının hareketini engelleme” maddesiyle, kadınların yıllardır sürdürdüğü hak mücadelesinin suç sayılmak istendiğini vurguladı:

“Kadın cinayetlerine, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine, erkek yargıya karşı hayatı durdurduk, yolları kestik. Şimdi bu paket, anayasal hakkımız olan gösteri özgürlüğünü baltalıyor!”

ÇOCUKLAR YETİŞKİN GİBİ YARGILANACAK

15-18 yaş arası çocuklar, “kasten öldürme” suçunda indirimsiz cezaya çarptırılacak. Özkan, çetelerin ve yoksulluğun çocukları suça ittiğini, faturanın ise çocuklara kesildiğini söyledi:

“MESEM’lerle sermayeye köle yapılırken, tetikçi yapılan çocuklara yetişkin cezası veriliyor. Biz bu karanlıkla hesaplaşacağız!”

“HALK DÜŞMANI PAKETE DUR DİYORUZ!”

Eylem, “Genel Ahlak Kimin Ahlakı?” sloganıyla son buldu. Kadınlar, paketin sadece kendilerini değil, tüm toplumu zincire vurduğunu haykırarak dağıldı:

“16 yaşında zorla evlendirilen çocuklara, yetişkin gibi yargılanan gençlere geçit yok! Bu pakete birlikte dur diyeceğiz!”