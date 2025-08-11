Antakya’da Kıraç fırtınası: Deprem sonrası ilk konser!

Antakya’da Kıraç fırtınası: Deprem sonrası ilk konser!

Antakya Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kıraç konserinde Hataylılar unutulmaz bir gece geçirdi. Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, müziğin birleştirici gücüyle Hatay’a umut verdiklerini belirtti.

Türk rock müziğinin sevilen ismi Kıraç, Antakya'da sahne alarak Hataylı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. HBB Kisecik Yerleşkesi Expo Amfi Tiyatro'da Antakya Belediyesi tarafından düzenlenen konsere, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, eşi Funda Yapar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatın ve müziğin iyileştirici gücüyle Antakya'da yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yapar, "Deprem sonrası Antakya'da düzenlediğimiz ilk konser olan Kıraç konserine katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sahne performansıyla beğeni toplayan Kıraç, seslendirdiği şarkılarla izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Sanatçı, ev sahipliği ve desteklerinden dolayı Başkan Yapar ve Antakya Belediyesi'ne teşekkür etti.

