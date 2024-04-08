Antakya'da sağanak: Tarihi uzun çarşı sular altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antakya'da etkili olan sağanak yağış, Uzun Çarşı'yı suyla doldurdu.

Depremde büyük zarar gören ancak yaraların sarılmasıyla esnafın yüzde 70'inin kepenk açtığı çarşı, yağmurla birlikte sular altında kaldı.

Bayram alışverişi için çarşıya gelenler, suyun altında kalmış dükkanlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yollar göle dönüşürken, bazı iş yerleri su basmaktan kurtulamadı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın akşama kadar devam etmesini beklediklerini ve vatandaşları uyardı.