Antakya'da sağanak: Tarihi uzun çarşı sular altında

Kaynak: DHA
Antakya'da sağanak: Tarihi uzun çarşı sular altında
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan sağanak yağış, tarihi Uzun Çarşı'yı sular altında bıraktı. Esnaf ve bayram alışverişi yapanlar, zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antakya'da etkili olan sağanak yağış, Uzun Çarşı'yı suyla doldurdu.

Depremde büyük zarar gören ancak yaraların sarılmasıyla esnafın yüzde 70'inin kepenk açtığı çarşı, yağmurla birlikte sular altında kaldı.

Bayram alışverişi için çarşıya gelenler, suyun altında kalmış dükkanlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yollar göle dönüşürken, bazı iş yerleri su basmaktan kurtulamadı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın akşama kadar devam etmesini beklediklerini ve vatandaşları uyardı.

hatayda-saganak-tarihi-uzun-carsi-sula-37928-1.jpg

hatayda-saganak-tarihi-uzun-carsi-sula-37928-2.jpg

hatayda-saganak-tarihi-uzun-carsi-sula-37928-3.jpg

hatayda-saganak-tarihi-uzun-carsi-sula-37928-5.jpg

hatayda-saganak-tarihi-uzun-carsi-sula-37928.jpg

Son Haberler
Denizli’de otomobil ile motosiklet şarampole devrildi: 3 ölü Yaşam
Denizli’de otomobil ile motosiklet şarampole devrildi: 3 ölü
Hizmeti herkes alsın istiyorum Yazarlar
Hizmeti herkes alsın istiyorum
Merkezi iktidarın provası yerel yönetimde yapılır Yazarlar
Merkezi iktidarın provası yerel yönetimde yapılır
Marka Algısı Yazarlar
Marka Algısı
AKP’nin Önümüzdeki Dört Senesi Yazarlar
AKP’nin Önümüzdeki Dört Senesi
Bütün belediyelere eşit yaklaşacakmış... İnanalım mı? Yazarlar
Bütün belediyelere eşit yaklaşacakmış... İnanalım mı?
İsrail gübresi ve milliyetçilik! Yazarlar
İsrail gübresi ve milliyetçilik!