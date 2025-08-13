Antakya’da uyuşturucu operasyonu: 286 gram metamfetamin ele geçirildi

HATAY / HALİT İRİ

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Apaydın Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 286 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık bir kez daha ortaya kondu.

OPERASYONUN DETAYLARI

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında 11 Ağustos 2025 tarihinde Antakya’nın Apaydın Mahallesi’nde harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine 31 plakalı bir aracı durdurarak detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, araçta 286 gram metamfetamin maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu, bölgedeki ticaret ağını sekteye uğratacak önemli bir miktar olarak değerlendirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında araçta bulunan A.H. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi uyarınca “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan yasal işlem başlatıldı. A.H.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Yetkililer, şüphelinin uyuşturucu ağındaki rolüne ilişkin detaylı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bölgede son dönemde artan operasyonlar, uyuşturucu ticaretine karşı caydırıcılığı artırmayı hedefliyor. Emniyet yetkilileri, vatandaşların da desteğiyle bu tür suçlarla mücadelenin daha etkin hale geldiğini vurguladı. Apaydın Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu operasyon, polisin sahadaki kararlı duruşunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TOPLUMUN GÜVENLİĞİ İÇİN ORTAK ÇABA

Uzmanlar, uyuşturucu ticaretinin sadece güvenlik birimleri değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesiyle önlenebileceğine dikkat çekiyor. Hatay’da gerçekleştirilen bu tür operasyonlar, gençleri ve toplumu uyuşturucunun zararlarından koruma amacı taşıyor. Emniyet birimleri, vatandaşları şüpheli durumları bildirmeye çağırarak, bu mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

